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Всю неделю в Нижнем Тагиле будет тепло и без дождей

Всю неделю в Нижнем Тагиле будет тепло и без дождей

Сегодня, 13:11
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле будет стоять теплая и не дождливая погода на протяжении всей рабочей недели.

В воскресенье, 14 августа, в Нижнем Тагиле днем температура воздуха составляет до 20 градусов тепла. Вечером будет также тепло. А ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.

В понедельник, 15 августа, утром ожидается до +18 градусов, днем и вечером – до +21 градуса. 16 августа воздух нагреется максимум до +23 градусов. Ночами также ожидается максимум до +15 градусов.

В среду, 17 августа днем воздух нагреется до +21 градуса. А в четверг, 18 августа, станет немного холоднее – до +19 градусов.

В пятницу, 19 августа, вновь потеплеет до +24 градусов. А в выходные, 20-21 августа, будет преимущественно облачно с прояснениями. Температура воздуха достигнет +26 градусов.

#Елена Озерова#Природа#Нижний Тагил#Погода#Прогноз погоды#Тепло#Солнечно
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