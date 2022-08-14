Южане украли велосипед из подъезда на Уктусе в Екатеринбурге

Хозяин транспортного средства рассказал, что за день до кражи он забрал велосипед из ремонта. Теперь он подозревает, что те люди, которые чинили его велосипед, могли быть в заговоре с угонщиками, передает портал Е1.
Они четко в мой подъезд шли за этим великом. Это видно по камерам. Может по телефону, который я оставлял, они пробили адрес, - считает мужчина.
Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, двое южан зашли в подъезд, а один остался на улице для дежурства. За полторы минуты воры перерезали трос и увезти байк. Судя по звукам, как считает владелец велосипеда, замок срезали при помощи болгарки.
Пострадавший обратился в полицию. В заявлении он указал, что его велосипед стоит более 50 тысяч рублей. В полиции проводится проверка.