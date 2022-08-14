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Южане украли велосипед из подъезда на Уктусе в Екатеринбурге

Южане украли велосипед из подъезда на Уктусе в Екатеринбурге

Сегодня, 13:30
Фото: 1MI
На Уктусе в Екатеринбурге воры украли горный велосипед Aspect Air, который был пристегнут в подъезде дома на ул. Рощинской на замок.

Хозяин транспортного средства рассказал, что за день до кражи он забрал велосипед из ремонта. Теперь он подозревает, что те люди, которые чинили его велосипед, могли быть в заговоре с угонщиками, передает портал Е1.

Они четко в мой подъезд шли за этим великом. Это видно по камерам. Может по телефону, который я оставлял, они пробили адрес, - считает мужчина.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, двое южан зашли в подъезд, а один остался на улице для дежурства. За полторы минуты воры перерезали трос и увезти байк. Судя по звукам, как считает владелец велосипеда, замок срезали при помощи болгарки.

Пострадавший обратился в полицию. В заявлении он указал, что его велосипед стоит более 50 тысяч рублей. В полиции проводится проверка.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Угон#Екатеринбург#Воры#Велосипед
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