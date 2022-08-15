21-летняя екатеринбурженка выпала из окна по невыясненной причине

Ранее предполагалось, что девушка получила огнестрельное ранение, однако этот факт не подтвердился. Сейчас с телом будет работать судмедэкспертиза. Уже сейчас предполагается, что смерть наступила не в результате каких-либо криминальных действий, пишет «КП-Екатеринбург».