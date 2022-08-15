5 тагильчан погибло в ДТП со «скорой», а жители жалуются на транспорт после юбилея

Пять человек скончалось в ДТП со «скорой» в Нижнем Тагиле, а жители пожаловались на проблемы с транспортом после празднования Дня города. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 15 августа.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле