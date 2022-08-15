5 тагильчан погибло в ДТП со «скорой», а жители жалуются на транспорт после юбилея

В Нижнем Тагиле 16-летний подросток врезался в машину «скорой». В результате аварии погибло пять человек: три мальчика-подростка, девушка и фельдшер. Выжил водитель «скорой» и пассажир-подросток.
Тагильчане массово пожаловались на проблемы с транспортом в ночь после Дня Города. Жители остались недовольны из-за длинных пробок во всех направлениях и очередей из сотен пассажиров, ожидающих общественный транспорт.
Жители Верхней Пышмы пожаловались на пьяных вандалов в фонтане. В результате действий хулиганов новый городской фонтан был сломан несколько раз.
21-летняя екатеринбурженка выпала из окна по невыясненной причине. Ранее предполагалось, что девушка получила огнестрельное ранение, однако этот факт не подтвердился.
Фильм о 300-летней истории презентовали в Нижнем Тагиле. Это документально игровое кино о мальчике, который гуляет с другом по Нижнему Тагилу, где вспоминает прошлое и обретает будущее.