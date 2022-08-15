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5 тагильчан погибло в ДТП со «скорой», а жители жалуются на транспорт после юбилея

5 тагильчан погибло в ДТП со «скорой», а жители жалуются на транспорт после юбилея

Сегодня, 17:58
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Пять человек скончалось в ДТП со «скорой» в Нижнем Тагиле, а жители пожаловались на проблемы с транспортом после празднования Дня города. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 15 августа.

В Нижнем Тагиле 16-летний подросток врезался в машину «скорой». В результате аварии погибло пять человек: три мальчика-подростка, девушка и фельдшер. Выжил водитель «скорой» и пассажир-подросток.

Подробности ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле раскрыли в полиции
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Тагильчане массово пожаловались на проблемы с транспортом в ночь после Дня Города. Жители остались недовольны из-за длинных пробок во всех направлениях и очередей из сотен пассажиров, ожидающих общественный транспорт.

Тагильчане массово пожаловались на проблемы с транспортом в ночь после Дня Города
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Жители Верхней Пышмы пожаловались на пьяных вандалов в фонтане. В результате действий хулиганов новый городской фонтан был сломан несколько раз.

«Позорище»: жители Верхней Пышмы жалуются на пьяных вандалов в фонтане
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21-летняя екатеринбурженка выпала из окна по невыясненной причине. Ранее предполагалось, что девушка получила огнестрельное ранение, однако этот факт не подтвердился.

21-летняя екатеринбурженка выпала из окна по невыясненной причине
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Фильм о 300-летней истории презентовали в Нижнем Тагиле. Это документально игровое кино о мальчике, который гуляет с другом по Нижнему Тагилу, где вспоминает прошлое и обретает будущее.

Фильм о 300-летней истории презентовали в Нижнем Тагиле
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Тагильчане массово пожаловались на проблемы с транспортом в ночь после Дня Города
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