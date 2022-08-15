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Баня сгорела в ночном пожаре в Нижнем Тагиле

Баня сгорела в ночном пожаре в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:57
Фото: 1MI
В ночном пожаре сгорела баня. Инцидент случился 13 августа в 23:23 в Нижнем Тагиле.

Возгорание возникло на территории в 12 квадратных метров. Огонь испортил чердак и стены постройки. В борьбе с пожаром задействовали две единицы специальной техники и пять человек огнеборцев. Пострадавших нет.

Пожар изолировали от распространения в 23:33. Ещё через две минуты открытый огонь потушили. Проливка и разбор конструкции продолжались до 00:23 по местному времени, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что ранее у хозяина, который смотрел телевизор, сгорели дом, баня, гараж и машина. Происшествие случилось на улице Кирпичная в Нижнем Тагиле. Причиной возгорания стала неисправность проводки.

Хозяин смотрел телевизор: дом, баня, гараж и машина сгорели на Кирпичной в Тагиле
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#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний Тагил#Баня#Огонь#Пожарные#Постройка#Пожар
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