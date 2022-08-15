Баня сгорела в ночном пожаре в Нижнем Тагиле

Возгорание возникло на территории в 12 квадратных метров. Огонь испортил чердак и стены постройки. В борьбе с пожаром задействовали две единицы специальной техники и пять человек огнеборцев. Пострадавших нет.
Пожар изолировали от распространения в 23:33. Ещё через две минуты открытый огонь потушили. Проливка и разбор конструкции продолжались до 00:23 по местному времени, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, что ранее у хозяина, который смотрел телевизор, сгорели дом, баня, гараж и машина. Происшествие случилось на улице Кирпичная в Нижнем Тагиле. Причиной возгорания стала неисправность проводки.