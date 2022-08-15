Четверо подростков заживо сгорели в иномарке после ДТП со «скорой» в Нижнем Тагиле

Авария случилась в ночь на 15 августа на перекрёстке улиц Октябрьской революции и Газетная. В ГИБДД обратился сотрудник скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, водитель Hyundai ехал на большой скорости. Он проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль скорой медицинской помощи, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, личности всех участников уже были установлены. Тела некоторых из них сильно обгорели. Из-за этого выяснение личности заняло больше времени.
Все погибшие и выжившие - это местные жители. За рулём иномарки находился подросток 2005 года рождения. Он взял её без разрешения. Ключи от машины лежали в свободном доступе. У погибшего юноши не было прав на управление автомобилем.
Его семья стоит на учёте в ПДН. Родители несколько раз привлекались за самовольный уход ребёнка из дома, а также ненадлежащий контроль в части обучения.
Горелых отметил, что за рулём "скорой" находился мужчина 1974 года рождения. Он получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Он был госпитализирован. Также в больницу был доставлен пассажир Hyundai.
Кроме водителя иномарки, в ДТП погибла девушка 2006 года рождения, а также двое молодых людей 2003 и 2004 годов рождения. Кроме того, погибла фельдшер скорой помощи 1977 года рождения.
Кровь водителя иномарки взята на анализ. Он покажет, был ли в его крови алкоголь в момент аварии. Также проводится анализ съёмок с камер наблюдения.