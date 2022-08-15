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Четверо подростков заживо сгорели в иномарке после ДТП со «скорой» в Нижнем Тагиле

Четверо подростков заживо сгорели в иномарке после ДТП со «скорой» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:12
Фото: Валерий Горелых
Четверо подростков сгорели заживо в автомобиле Hyundai Accent в результате ДТП со скорой помощью в Нижнем Тагиле.

Авария случилась в ночь на 15 августа на перекрёстке улиц Октябрьской революции и Газетная. В ГИБДД обратился сотрудник скорой медицинской помощи. 

По предварительным данным, водитель Hyundai ехал на большой скорости. Он проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль скорой медицинской помощи, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 

По его словам, личности всех участников уже были установлены. Тела некоторых из них сильно обгорели. Из-за этого выяснение личности заняло больше времени. 

Все погибшие и выжившие - это местные жители. За рулём иномарки находился подросток 2005 года рождения. Он взял её без разрешения. Ключи от машины лежали в свободном доступе. У погибшего юноши не было прав на управление автомобилем. 

Его семья стоит на учёте в ПДН. Родители несколько раз привлекались за самовольный уход ребёнка из дома, а также ненадлежащий контроль в части обучения. 

Горелых отметил, что за рулём "скорой" находился мужчина 1974 года рождения. Он получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Он был госпитализирован. Также в больницу был доставлен пассажир Hyundai. 

Кроме водителя иномарки, в ДТП погибла девушка 2006 года рождения, а также двое молодых людей 2003 и 2004 годов рождения. Кроме того, погибла фельдшер скорой помощи 1977 года рождения. 

Кровь водителя иномарки взята на анализ. Он покажет, был ли в его крови алкоголь в момент аварии. Также проводится анализ съёмок с камер наблюдения. 

#Ирина Кирилова#ДТП#ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Авария#ГИБДД#Погибшие#Смертельное дтп
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