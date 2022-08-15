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Что происходит на рынке недвижимости в городе Екатеринбург

Что происходит на рынке недвижимости в городе Екатеринбург

Сегодня, 13:50
Фото: 1MI
Каждый день на рынке недвижимости заключаются новые сделки. Что продают и покупают россияне, выгодно ли инвестировать в недвижимость, можно узнать из аналитических данных.

В данной статье посчитаем, сколько можно заработать, покупая квартиру с целью дальнейшей перепродажи. Для этого воспользуемся аналитическими данными о том, как менялась стоимость недвижимости в г. Екатеринбург с 2019 года.

Екатеринбург – город в Свердловской Области с населением 1377 тыс. человек (по данным на 01.07.2022). Эти цифры влияют и на объем рынка жилых объектов, и на спрос, который мы наблюдаем со стороны покупателей.

Точка отсчета: сколько стоит кв. метр в г. Екатеринбург

Стоимость м² в г.Екатеринбург
Фото: Есин Илья / 1MI

По данным на 01.07.2022., средняя стоимость квадратного метра в новостройке составила 117 тыс. руб., а на вторичном рынке – 102 тыс. руб.

График иллюстрирует, как менялась цена в жилом секторе г. Екатеринбург. За выбранный период стоимость квадратного метра нового жилья изменилась на 14 тыс. руб., а вторичного – на 11 тыс. руб.

Какие факторы влияют на стоимость кв. метра в г. Екатеринбург

Сезонная динамика цен на новостройки

Рост стоимости м² в новостройке в зависимости от сезона, %
Фото: Есин Илья / 1MI

График «Рост стоимости м² в новостройке в зависимости от сезона, %» наглядно показывает, в какой сезон выгодно купить новостройку, а в какой лучше воздержаться от приобретения.

Так, видим, что весна является не самым удачным сезоном для покупки жилья в новостройках, в этот период цены растут в среднем на 11.33%.

При этом зимой цены на новые объекты корректируются в среднем на -2.5%.

Сезонная динамика цен на вторичку

Рост стоимости м² вторички, %
Фото: Есин Илья / 1MI

Похожую картину наблюдаем и на вторичном рынке. График «Рост стоимости м² вторички, %» показывает, что активнее всего подрастают цены на жилье весной, в среднем этот показатель составляет 7.0%. Зимой динамика замедляется, цены на вторичку в г. Екатеринбург падают в среднем до 0.25%.

Количество продаваемых квартир в г. Екатеринбург

Екатеринбург. Количество продаваемых объектов
Фото: Есин Илья / 1MI

На графике «Екатеринбург. Количество продаваемых объектов» можем оценить, как меняется активность продавцов и число их предложений (по данным крупного сайта – агрегатора для поиска недвижимости).

За сколько дней можно продать квартиру в г. Екатеринбург

Сроки продажи квартиры на вторичном рынке в г.Екатеринбург (дни)
Фото: Есин Илья / 1MI

По данным сервиса для поиска и продажи недвижимости (на 01.07.2022 г.), с момента размещения объявления о продаже вторичного жилья до даты закрытия объявления проходит в среднем 61 дней. Это важно учитывать, оценивая представленные на рынке варианты или, например, оформляя заявку на ипотечный кредит.

Считаем рентабельность купли-продажи квартиры в г. Екатеринбург

Прибыль (рентабельность) от продажи квартиры в г.Екатеринбург
Фото: Есин Илья / 1MI

Покупка недвижимости по-прежнему остается для россиян одним из самых популярных способов вложить деньги. Во-первых, недвижимое имущество материально и вполне осязаемо. Во-вторых, квартиру или дом можно сдать, получая стабильный дополнительный доход. В-третьих, цены на рынке недвижимости с годами стабильно растут, даже несмотря на незначительные периодические откаты назад.

Но выгодно ли инвестировать в недвижимость с целью получения высокой доходности? Давайте попробуем рассчитать рентабельность покупки новостройки в г. Екатеринбург с целью дальнейшей перепродажи.

Формула расчета:

Рентабельность продажи новостройки в г. Екатеринбург = стоимость м² на вторичку в текущем месяце – стоимость м² на новостройку за N-год) / Стоимость м² на новостройку за N-год * 100% / количество лет с момента покупки новостройки

Данная формула позволяет вычислить, сколько процентов годовых могла бы принести продажа новостройки через N лет. И сравнить эти цифры с доходностью других инвестиционных инструментов – например, банковских вкладов.

Заметим, данный расчет построен на условии, что квартира приобретается за полную стоимость без ипотеки. Соответственно, в нем не учтен налог с продажи недвижимости, находящейся в собственности менее 3 лет, сопутствующие расходы на делопроизводство, и т. д.

Согласно подсчетам, если вы:

●    купили новостройку год назад и продали ее сегодня, то это принесло бы вам -1.1% годовых;

●    купили новостройку 2 года назад и продали ее сегодня, то это принесло бы вам 8.2% годовых;

●    купили новостройку 3 года назад и продали ее сегодня, то это принесло бы вам 13.0% годовых.

Важно отметить, что доходность от перепродажи недвижимости может сильно отличаться в зависимости от региона. Поэтому нельзя сделать общий вывод о том, выгодно или невыгодно вкладывать деньги в покупку квартиры.

Чтобы оценить инвестиционную привлекательность объекта, нужны данные по конкретному региону или населенному пункту. Такую аналитику показывают крупные сервисы недвижимости, которые работают с большими массивами объявлений в разных частях России.

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