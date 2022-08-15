Екатеринбуржец после ареста погасил долг по алиментам на 820 тысяч рублей

Несмотря на то, что было соответствующее решение суда, мужчина не платил деньги дочери. Тогда его вызвали к судебному приставу — исполнителю, где его предупредили, что вскоре привлекут к ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), и по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей).