Екатеринбуржец после ареста погасил долг по алиментам на 820 тысяч рублей

Известно, что мужчина является отцом несовершеннолетней девочки. Из-за того, что он ушел из семьи, он по закону должен выделять ребенку средства на жизнь – это в 1/4 части всех видов ежемесячного дохода, сообщает пресс-служба Судебных приставов по Свердловской области.
Несмотря на то, что было соответствующее решение суда, мужчина не платил деньги дочери. Тогда его вызвали к судебному приставу — исполнителю, где его предупредили, что вскоре привлекут к ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), и по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей).
Но мужчина не начал платить алименты. Тогда в отношении него возбудили дело по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначили арест на 10 суток.
После этого мужчина выплатил 824 902 рублей долга (в полном объеме).