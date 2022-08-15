Екатеринбуржец утонул после прыжка с круизного лайнера под Волгоградом

На данный момент правоохранителями проводится проверка по факту случившегося, пишут «Новости Волгограда».
По информации регионального СУ СКР, мужчина путешествовал вместе с супругой. Они отправились в круиз из Астрахани в Пермь на теплоходе «Козьма Минин».
Мужчина был нетрезвым. Он спрыгнул в воду с борта на расстоянии почти трех километров от берега. Другие пассажиры увидели тонущего за бортом и сообщили об этом экипажу. К тому моменту екатеринбуржец уже ушёл под воду.
По факту инцидента проводится доследственная проверка. Тело мужчины обнаружено в воде без телесных повреждений.