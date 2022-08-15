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Екатеринбуржец утонул после прыжка с круизного лайнера под Волгоградом

Екатеринбуржец утонул после прыжка с круизного лайнера под Волгоградом

Сегодня, 19:25
Фото: 1MI
50-летний житель Екатеринбурга утонул в районе Дубовки в Волгоградской области. Мужчина прыгнул в Волгу с круизного лайнера.

На данный момент правоохранителями проводится проверка по факту случившегося, пишут «Новости Волгограда».

По информации регионального СУ СКР, мужчина путешествовал вместе с супругой. Они отправились в круиз из Астрахани в Пермь на теплоходе «Козьма Минин».

Мужчина был нетрезвым. Он спрыгнул в воду с борта на расстоянии почти трех километров от берега. Другие пассажиры увидели тонущего за бортом и сообщили об этом экипажу. К тому моменту екатеринбуржец уже ушёл под воду.

По факту инцидента проводится доследственная проверка. Тело мужчины обнаружено в воде без телесных повреждений.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Утонувшие#Погибшие#Смерть#Круиз
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