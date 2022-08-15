Фильм о 300-летней истории презентовали в Нижнем Тагиле

Кинопоказ состоялся в кинотеатре «Родина». Это документально-игровое кино. Фильм был снят по заказу мэрии, сообщает пресс-служба.
Главную роль в кино исполнил десятилетний мальчик Артем. По сюжету он впечатляется заданием краеведческого конкурса, читает книгу и находит верного товарища– Мирона Черепанова.
Мальчики гуляют по городу, настольгируют, растут и меняются. Ради создания фильма режиссер изучал историю Нижнего Тагила и жизни Мирона Черепанова.
Для того, чтобы подобрать актера на главную роль, был проведен кастинг. Заявок от родителей и детей поступило около десятка. В результате был выбран Аким Шинкевич. С ним снимались Денис Помыткин и Артемий Скороходов.
Над фильмом трудились преимущественно тагильчане. Над озвучкой работал известный актер Никита Прозоровский. Его голосом с российских телеэкранов «говорят» Роберт де Ниро, Бен Кингсли и другие звезды.
Данный фильм можно будет посмотреть на городских телеканалах, в школах, кинотеатре «Красногвардеец», сайте города и сайте, посвященном юбилею.