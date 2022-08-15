TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Фильм о 300-летней истории презентовали в Нижнем Тагиле

Фильм о 300-летней истории презентовали в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:18
Фото: администрация Нижнего Тагила
Фильм в честь 300-летия Нижнего Тагила был показан на большом экране для зрителей.

Кинопоказ состоялся в кинотеатре «Родина». Это документально-игровое кино. Фильм был снят по заказу мэрии, сообщает пресс-служба.

Главную роль в кино исполнил десятилетний мальчик Артем. По сюжету он впечатляется заданием краеведческого конкурса, читает книгу и находит верного товарища– Мирона Черепанова. 

Мальчики гуляют по городу, настольгируют, растут и меняются. Ради создания фильма режиссер изучал историю Нижнего Тагила и жизни Мирона Черепанова. 

Для того, чтобы подобрать актера на главную роль, был проведен кастинг. Заявок от родителей и детей поступило около десятка. В результате был выбран Аким Шинкевич. С ним снимались Денис Помыткин и Артемий Скороходов.

Над фильмом трудились преимущественно тагильчане. Над озвучкой работал известный актер Никита Прозоровский. Его голосом с российских телеэкранов «говорят» Роберт де Ниро, Бен Кингсли и другие звезды.

Данный фильм можно будет посмотреть на городских телеканалах, в школах, кинотеатре «Красногвардеец», сайте города и сайте, посвященном юбилею. 

Читайте также:
Открытие моста, выступление «На-На», фейерверк: как Нижний Тагил отпраздновал юбилейТагильчане сыграли шахматные партии на 300 досках одновременно
#Общество#Нижний Тагил#300 лет Нижнему Тагилу#Кино#Киопоказ#Юбилей#Елена Озерова
Подпишитесь
Первые лица города поздравили Нижний Тагил с юбилеем и признались ему в любви
13 августа, 21:34
Открытие моста, выступление «На-На», фейерверк: как Нижний Тагил отпраздновал юбилей
300-летний юбилей отпраздновал Нижний Тагил: состоялось открытие моста, концерты, а также фестиваль фейерверков. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях празднования юбилея Нижнего Тагила за выходные 12-14 августа.
Вчера, 16:19
Пять человек погибло в результате ДТП со скорой в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:46
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле
12 августа, 15:25
Делегация городов-побратимов посетила Нижний Тагил на 300-летие города
Вчера, 16:34