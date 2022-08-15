На месте унесшего жизни пятерых людей ДТП в Нижнем Тагиле появился стихийный мемориал

Это ужасно, и горе для родных и близких. Автомобиль это не игрушка, а источник повышенной опасности... Мои соболезнования, — пишет под публикацией TagilCity.ru подписчик Александр С.
На фотографии, опубликованной порталом «Все Новости», видно, что на месте трагедии начали появляться букеты цветов в память о погибших.
Царства небесного фельдшеру земля пухом соболезную родным и близким!!! — комментирует Александр П.
Другие люди желают скорейшего выздоровления водителю скорой помощи.
Напомним, что трагедия случилась сегодня, 15 августа, ночью. Дети на предположительно угнанном транспортном средстве на скорости 170 км/ч столкнулись с каретой скорой помощи. В результате аварии погибла 45-летняя фельдшер, как минимум двое подростков и два других тагильчанина.