На месте унесшего жизни пятерых людей ДТП в Нижнем Тагиле появился стихийный мемориал

На перекрестке Октябрьской революции и Газетной появился стихийный мемориал. Люди несут цветы к месту трагедии. Авария, которая унесла жизни пятерых тагильчан, стала резонансной не только для Нижнего Тагила, но и для всей России.

Сюжет ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле

Это ужасно, и горе для родных и близких. Автомобиль это не игрушка, а источник повышенной опасности... Мои соболезнования, — пишет под публикацией TagilCity.ru подписчик Александр С. На фотографии, опубликованной порталом «Все Новости», видно, что на месте трагедии начали появляться букеты цветов в память о погибших. Царства небесного фельдшеру земля пухом соболезную родным и близким!!! — комментирует Александр П. Другие люди желают скорейшего выздоровления водителю скорой помощи. Фото: Все Новости Напомним, что трагедия случилась сегодня, 15 августа, ночью. Дети на предположительно угнанном транспортном средстве на скорости 170 км/ч столкнулись с каретой скорой помощи. В результате аварии погибла 45-летняя фельдшер, как минимум двое подростков и два других тагильчанина. Читайте также: Машину из ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле могли угнать из-за челленджа в TikTok Стали известны личности погибших в ДТП подростков в Нижнем Тагиле СК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле