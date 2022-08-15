TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
На месте унесшего жизни пятерых людей ДТП в Нижнем Тагиле появился стихийный мемориал

На месте унесшего жизни пятерых людей ДТП в Нижнем Тагиле появился стихийный мемориал

Сегодня, 15:13
Фото: 1MI
На перекрестке Октябрьской революции и Газетной появился стихийный мемориал. Люди несут цветы к месту трагедии. Авария, которая унесла жизни пятерых тагильчан, стала резонансной не только для Нижнего Тагила, но и для всей России.
Это ужасно, и горе для родных и близких. Автомобиль это не игрушка, а источник повышенной опасности... Мои соболезнования, — пишет под публикацией TagilCity.ru подписчик Александр С.

На фотографии, опубликованной порталом «Все Новости», видно, что на месте трагедии начали появляться букеты цветов в память о погибших.

Царства небесного фельдшеру земля пухом соболезную родным и близким!!! — комментирует Александр П.

Другие люди желают скорейшего выздоровления водителю скорой помощи.

Фото: Все Новости

Напомним, что трагедия случилась сегодня, 15 августа, ночью. Дети на предположительно угнанном транспортном средстве на скорости 170 км/ч столкнулись с каретой скорой помощи. В результате аварии погибла 45-летняя фельдшер, как минимум двое подростков и два других тагильчанина.

Читайте также:
Машину из ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле могли угнать из-за челленджа в TikTokСтали известны личности погибших в ДТП подростков в Нижнем ТагилеСК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#Эксклюзив#Происшествия#ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле#Полиция#Ребенок#Смерть#Авария#Больница
Подпишитесь
Первые лица города поздравили Нижний Тагил с юбилеем и признались ему в любви
13 августа, 21:34
Открытие моста, выступление «На-На», фейерверк: как Нижний Тагил отпраздновал юбилей
300-летний юбилей отпраздновал Нижний Тагил: состоялось открытие моста, концерты, а также фестиваль фейерверков. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях празднования юбилея Нижнего Тагила за выходные 12-14 августа.
Вчера, 16:19
Пять человек погибло в результате ДТП со скорой в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:46
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле
12 августа, 15:25
Делегация городов-побратимов посетила Нижний Тагил на 300-летие города
Вчера, 16:34