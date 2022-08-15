Подробности ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле раскрыли в полиции

За рулём иномарки был подросток 2005 года рождения. Он взял автомобиль без разрешения. Ключи от него находились в свободном доступе. Родители хранили их на тумбочке. У погибшего юноши не было прав на управление транспортом. Семья уже состоит на учёте в ПДН. Родители три раза привлекались по статье за самовольный уход ребёнка и ненадлежащее исполнение обязанностей в части обучения, сообщил Горелых.