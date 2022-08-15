Подробности ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле раскрыли в полиции

Сигнал об аварии поступил в полицию 15 августа около 03:00. Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Октябрьской революции и Газетная. В полицию о происшествии сообщил диспетчер СМП.
По предварительной информации, Hyundai Accent ехал на большой скорости. Он проехал красный сигнал светофора и влетел в машину скорой помощи. Личности всех погибших установлены.
Глава пресс-службы Валерий Горелых уточнил, что тела некоторых погибших сильно обгорели, а потому опознание заняло больше времени.
За рулём иномарки был подросток 2005 года рождения. Он взял автомобиль без разрешения. Ключи от него находились в свободном доступе. Родители хранили их на тумбочке. У погибшего юноши не было прав на управление транспортом. Семья уже состоит на учёте в ПДН. Родители три раза привлекались по статье за самовольный уход ребёнка и ненадлежащее исполнение обязанностей в части обучения, сообщил Горелых.
За рулём «скорой» находился мужчина 1974 года рождения. Он получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Его госпитализировали. Туда же был доставлен выживший пассажир иномарки 2003 года рождения.
Из-за полученных травм также погибла девушка 2005 года рождения и два юноши 2003 и 2004 годов рождения. Кроме того, на месте происшествия скончалась фельдшер 1977 года рождения.
На данный момент проводится экспертиза по установлению наличия алкоголя в крови подростка. Сотрудниками ДПС проводится анализ видео с камер, чтобы установить, насколько длинным был маршрут и какая была скорость.
Собранные материалы были направлены в органы СКР, где будут установлены подробные и точные обстоятельства.