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Подробности ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле раскрыли в полиции

Подробности ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле раскрыли в полиции

Сегодня, 16:18
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Подробности ДТП с машиной скорой помощи, которое унесло жизни пятерых человек в Нижнем Тагиле, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Сигнал об аварии поступил в полицию 15 августа около 03:00. Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Октябрьской революции и Газетная. В полицию о происшествии сообщил диспетчер СМП.

По предварительной информации, Hyundai Accent ехал на большой скорости. Он проехал красный сигнал светофора и влетел в машину скорой помощи. Личности всех погибших установлены.

Глава пресс-службы Валерий Горелых уточнил, что тела некоторых погибших сильно обгорели, а потому опознание заняло больше времени.

За рулём иномарки был подросток 2005 года рождения. Он взял автомобиль без разрешения. Ключи от него находились в свободном доступе. Родители хранили их на тумбочке. У погибшего юноши не было прав на управление транспортом. Семья уже состоит на учёте в ПДН. Родители три раза привлекались по статье за самовольный уход ребёнка и ненадлежащее исполнение обязанностей в части обучения, сообщил Горелых.

За рулём «скорой» находился мужчина 1974 года рождения. Он получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Его госпитализировали. Туда же был доставлен выживший пассажир иномарки 2003 года рождения.

Из-за полученных травм также погибла девушка 2005 года рождения и два юноши 2003 и 2004 годов рождения. Кроме того, на месте происшествия скончалась фельдшер 1977 года рождения.

На данный момент проводится экспертиза по установлению наличия алкоголя в крови подростка. Сотрудниками ДПС проводится анализ видео с камер, чтобы установить, насколько длинным был маршрут и какая была скорость.

Собранные материалы были направлены в органы СКР, где будут установлены подробные и точные обстоятельства.

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