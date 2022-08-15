Попавшие в ДТП тагильские медики ехали на вызов

Речь идет о ДТП машины «скорой» с иномаркой, за рулем которой находился 16-летний подросток. Авария произошла в момент, когда автомобиль с медиками выезжал с подстанции без проблесковых маячков. Об этом сообщает издание Ура. ру со ссылкой на собственный источник.