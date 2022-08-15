Попавшие в ДТП тагильские медики ехали на вызов

Речь идет о ДТП машины «скорой» с иномаркой, за рулем которой находился 16-летний подросток. Авария произошла в момент, когда автомобиль с медиками выезжал с подстанции без проблесковых маячков. Об этом сообщает издание Ура. ру со ссылкой на собственный источник.
Столкновение произошло прямо на выезде с подстанции скорой помощи. Медики отправились к пациенту, но вызов был не срочным, они не включали проблесковый маячок и специальные звуковые сигналы, - поделился анонимный источник из медицинского круга.
Также он рассказал, что медработники подстанции услышали шум и выбежали на улицу. Хлопок они услышали как раз из-за произошедшей аварии.
Медработников отвезли в две разные больницы. Одна из пострадавших — фельдшер Ирина Зентерекова получила смертельные травмы. Второго медика пытаются спасти его коллеги. В СУ СК разбираются в произошедшем.
Напомним, что подросток за рулем ехал, минуя красный сигнал светофора на превышающей скорости.