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Появилось видео с места нахождения тела погибшей в Пермском крае 6-летней девочки

Появилось видео с места нахождения тела погибшей в Пермском крае 6-летней девочки

Сегодня, 14:45
Фото: 1MI
Житель Пермского края, участвовавший в поисках 6-летней Анастасии Брихунец, поделился видео с места нахождения тела ребенка.

Ролик мужчина прислал в редакцию «КП-Екатеринбург». Судя по кадрам, территорию оцепили оградительной лентой. Видно, что на месте трудятся правоохранители.

Напомним, что в Пермском крае пропадала 6-летняя девочка. Она решила в одиночестве дойти до ближайшего магазина (300 метров от дома) за чупа-чупсом 12 августа, но домой она уже не вернулась.

Ее тело было обнаружено правоохранителями в колодце. Сначала силовики заметили там кроссовок, затем ногу, а потом и тело ребенка. 

Правоохранители не видят в смерти ребенка криминала, а называют произошедшее несчастным случаем. По официальной версии, Настя упала в пожарный водоем, в котором была закопана бочка.

Пропавшая в Пермском крае 6-летняя девочка найдена мертвой в колодце
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#Елена Озерова#Происшествия#Ребенок#Пропал ребенок#Найден
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