Появилось видео с места нахождения тела погибшей в Пермском крае 6-летней девочки

Ролик мужчина прислал в редакцию «КП-Екатеринбург». Судя по кадрам, территорию оцепили оградительной лентой. Видно, что на месте трудятся правоохранители.
Напомним, что в Пермском крае пропадала 6-летняя девочка. Она решила в одиночестве дойти до ближайшего магазина (300 метров от дома) за чупа-чупсом 12 августа, но домой она уже не вернулась.
Ее тело было обнаружено правоохранителями в колодце. Сначала силовики заметили там кроссовок, затем ногу, а потом и тело ребенка.
Правоохранители не видят в смерти ребенка криминала, а называют произошедшее несчастным случаем. По официальной версии, Настя упала в пожарный водоем, в котором была закопана бочка.