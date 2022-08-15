«Позорище»: жители Верхней Пышмы жалуются на пьяных вандалов в фонтане

В результате действий пьяных вандалов новый городской фонтан был неоднократно сломан. Так, 12 августа администрация Верхней Пышмы сообщила о том, что водный каскад снова вышел из строя, а настройки сбились.
При этом мэрия напомнила, что купаться в общественном месте опасно для жизни: оборудование, обеспечивающее подсветку и напор, находится под напряжением, а сама вода в фонтане техническая, непредназначенная для купания и употребления.
Верхнепышминцы негативно отреагировали на произошедшее. Танцоров предали общественному осуждению.
Позорище пьяное. Только им не доходит это, — комментирует Денис Н.
Также в публикации городской администрации выложили просьбу сообщить о нарушителях правил эксплуатации фонтана для дальнейшего привлечения к ответственности.
Ей-богу, взрослые как дети малые. Ничего нельзя установить для красоты и общего благополучия, обязательно пьяные физиономии всё испортят. Вам своё здоровье и жизнь не нужны, так пожалейте детей! Если нет денег на море, съездите вы на озеро, зачем отравлять своим пренебрежением места общего пользования??? — негодует Настя М.
Горожане подметили, что дети повторяют негативный пример взрослых и также идут купаться, что создает угрозу их жизни и здоровью.