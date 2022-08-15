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«Позорище»: жители Верхней Пышмы жалуются на пьяных вандалов в фонтане

«Позорище»: жители Верхней Пышмы жалуются на пьяных вандалов в фонтане

Сегодня, 10:22
Фото: Подслушано Верхняя Пышма
Фонтан в Верхней Пышме оказался неоднократно сломан в результате действий пьяных вандалов. Жители жалуются на нетрезвых горожан в социальных сетях.

В результате действий пьяных вандалов новый городской фонтан был неоднократно сломан. Так, 12 августа администрация Верхней Пышмы сообщила о том, что водный каскад снова вышел из строя, а настройки сбились.

При этом мэрия напомнила, что купаться в общественном месте опасно для жизни: оборудование, обеспечивающее подсветку и напор, находится под напряжением, а сама вода в фонтане техническая, непредназначенная для купания и употребления.

Верхнепышминцы негативно отреагировали на произошедшее. Танцоров предали общественному осуждению.

Позорище пьяное. Только им не доходит это, — комментирует Денис Н.

Также в публикации городской администрации выложили просьбу сообщить о нарушителях правил эксплуатации фонтана для дальнейшего привлечения к ответственности.

Ей-богу, взрослые как дети малые. Ничего нельзя установить для красоты и общего благополучия, обязательно пьяные физиономии всё испортят. Вам своё здоровье и жизнь не нужны, так пожалейте детей! Если нет денег на море, съездите вы на озеро, зачем отравлять своим пренебрежением места общего пользования??? — негодует Настя М.

Горожане подметили, что дети повторяют негативный пример взрослых и также идут купаться, что создает угрозу их жизни и здоровью.

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#Анна Варнакина#Общество#Эксклюзив#Фонтан#Купание#Ребенок#Пьяный#Вандалы#Верхняя Пышма
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