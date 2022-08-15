Пропавшая в Пермском крае 6-летняя девочка найдена мертвой в колодце

Стало известно, что маленькая девочка покинула дом 12.08 в 19.00 часов по местному времени. С этого момента о её местонахождении ничего не было известно. Добровольцы и спасатели в тот же день приступили к поискам.
13 августа СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Со своей стороны полицейские обещали награду в 500 тысяч рублей и полную анонимность тому, кто сообщит достоверные данные, которые помогут установить геолокацию и судьбу ребёнка.
15 августа поисковые группы остановили работы. Причина — 6-летнюю девочку обнаружили в колодце, полном воды. Она оказалась мертва. Обстоятельства её гибели предстоит выяснить судмедэкспертам, сообщает издание ПроПермь.