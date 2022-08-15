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Пропавшая в Пермском крае 6-летняя девочка найдена мертвой в колодце

Пропавшая в Пермском крае 6-летняя девочка найдена мертвой в колодце

Сегодня, 11:54
Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю
12 августа в Прикамье в поселке Верхнечусовские Городки пропала 6-летняя девочка. За информацию о её местонахождении была назначена награда в 500 тысяч рублей. Поисковые мероприятия остановили: около двух часов ночи 15 августа ребёнка нашли мертвым в колодце в Пермском крае.

Стало известно, что маленькая девочка покинула дом 12.08 в 19.00 часов по местному времени. С этого момента о её местонахождении ничего не было известно. Добровольцы и спасатели в тот же день приступили к поискам.

13 августа СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Со своей стороны полицейские обещали награду в 500 тысяч рублей и полную анонимность тому, кто сообщит достоверные данные, которые помогут установить геолокацию и судьбу ребёнка.

15 августа поисковые группы остановили работы. Причина — 6-летнюю девочку обнаружили в колодце, полном воды. Она оказалась мертва. Обстоятельства её гибели предстоит выяснить судмедэкспертам, сообщает издание ПроПермь.

#Анна Варнакина#Происшествия#Пермь#Полиция#Ребенок#Смерть
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