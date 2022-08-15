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Пять человек погибло в результате ДТП со скорой в Нижнем Тагиле

Пять человек погибло в результате ДТП со скорой в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:46
Фото: Тагильский спасатель
Пять человек погибло и ещё двое пострадало в аварии легкового автомобиля и кареты скорой помощи. За рулём «легковушки» был подросток. Происшествие случилось приблизительно в 01:00 15 августа.

Предварительно установлено, что машина марки Hyundai проехала на красный сигнал светофора и столкнулась со скорой, движущейся на зелёный. В результате столкновения «легковушка» воспламенилась.

Столкновение привело к многочисленным травмам среди пассажиров скорой и Hyundai. Так, несовместимые с жизнью повреждения получили фельдшер, водитель иномарки и три других человека. Мужчина, находящийся за рулём кареты скорой помощи, а также ещё один пассажир легкового авто находятся в больнице, сообщает Лента.ру со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

К нынешнему моменту известно, что за рулём Hyundai был несовершеннолетний водитель. Остальные детали произошедшего устанавливаются.

Фото: Тагильский спасатель
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#Происшествия#Смерть#Ребенок#Скорая помощь
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