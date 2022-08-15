Пять человек погибло в результате ДТП со скорой в Нижнем Тагиле

Столкновение привело к многочисленным травмам среди пассажиров скорой и Hyundai. Так, несовместимые с жизнью повреждения получили фельдшер, водитель иномарки и три других человека. Мужчина, находящийся за рулём кареты скорой помощи, а также ещё один пассажир легкового авто находятся в больнице, сообщает Лента.ру со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.