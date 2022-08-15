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Расследование дела о ДТП с 5 погибшими в Нижнем Тагиле взял на контроль глава СК РФ

Расследование дела о ДТП с 5 погибшими в Нижнем Тагиле взял на контроль глава СК РФ

Сегодня, 15:45
Фото: Центр защиты населения
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование обстоятельств ДТП с гибелью несовершеннолетних в Нижнем Тагиле.

В результате столкновения Hyundai Accent и автомобиля скорой помощи скончались пять человек. За рулем иномарки находился 16-летний подросток.

 

В больницу были доставлены еще двое пострадавших. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Помимо этого Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ещё одного ДТП, которое произошло в Саратовской области. В нём погиб 12-летниц мальчик и пострадал 16-летниц подросток.

Авария случилась 15 августа 2022 года. 16-летний водитель «Оки» ехал к селу Воскресенка Энгельсского района. Он допустил столкновение с дорожным знаком. Машина от удара опрокинулась.

Расследование обоих уголовных дел будет поставлено на контроль в Центральном аппарате СК.

Попавшие в ДТП тагильские медики ехали на вызов
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#Ирина Кирилова#ДТП#ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Александр Бастрыкин#Полиция#Уголовное дело#Расследование#Погибшие#Дети#Подростки
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