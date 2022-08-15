Расследование дела о ДТП с 5 погибшими в Нижнем Тагиле взял на контроль глава СК РФ

В результате столкновения Hyundai Accent и автомобиля скорой помощи скончались пять человек. За рулем иномарки находился 16-летний подросток.
В больницу были доставлены еще двое пострадавших. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Помимо этого Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ещё одного ДТП, которое произошло в Саратовской области. В нём погиб 12-летниц мальчик и пострадал 16-летниц подросток.
Авария случилась 15 августа 2022 года. 16-летний водитель «Оки» ехал к селу Воскресенка Энгельсского района. Он допустил столкновение с дорожным знаком. Машина от удара опрокинулась.
Расследование обоих уголовных дел будет поставлено на контроль в Центральном аппарате СК.