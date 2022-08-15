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Стали известны личности погибших в ДТП подростков в Нижнем Тагиле

Стали известны личности погибших в ДТП подростков в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:05
Фото: 1MI
Стало известно, что за подростки скончались в аварии в Нижнем Тагиле. Они из поселка Старатель.

По словам местных жителей, весь поселок Старатель в курсе, что за компания находилась в угнанной машине. По их словам, все они были из Старателя и ранее учились в одной школе, а потом разошлись по разным техникумам, пишет Е1.

Напомним, ДТП случилось в ночь с 14 на 15 августа. Скончалось пять человек. В их числе фельдшер скорой помощи и два тинейджера.

За рулем угнанного Hyundai Accent находился 16-летний школьник. Он и трое его пассажиров получили смертельные травмы, еще один пассажир смог выжить.

СУ СК возбудил уголовное дело за «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более людей». Допрашиваются свидетели, проводится проверка.

СК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле
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