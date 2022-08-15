Стали известны личности погибших в ДТП подростков в Нижнем Тагиле

По словам местных жителей, весь поселок Старатель в курсе, что за компания находилась в угнанной машине. По их словам, все они были из Старателя и ранее учились в одной школе, а потом разошлись по разным техникумам, пишет Е1.
Напомним, ДТП случилось в ночь с 14 на 15 августа. Скончалось пять человек. В их числе фельдшер скорой помощи и два тинейджера.
За рулем угнанного Hyundai Accent находился 16-летний школьник. Он и трое его пассажиров получили смертельные травмы, еще один пассажир смог выжить.
СУ СК возбудил уголовное дело за «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более людей». Допрашиваются свидетели, проводится проверка.