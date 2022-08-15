Тагильчане массово пожаловались на проблемы с транспортом в ночь после Дня Города

Но не все зрители праздничного шоу думали о других людях. Городские автохамы вызвали у тагильчан возмущение. Из-за большого числа желающих увидеть фестиваль фейерверков в самом центре города парковки в центре города были в большинстве случаев заняты. Люди торопились и бросали свои машины, грубо нарушая ПДД. При этом водители не пытались найти легальное место чуть дальше от набережной — в таком случае им пришлось бы пройти пешком лишние 5-10 минут. Тагильчанка-водитель рассказывает TagilCity.ru: