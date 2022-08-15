Тагильчане массово пожаловались на проблемы с транспортом в ночь после Дня Города

Удовольствие от четырех праздничных салютов, которые прогремели в честь 300-летия Нижнего Тагила, у зрителей сменилось недовольством работой городских перевозчиков.
На остановке по улице Строителей близ Площади трудовой доблести после часу ночи столпились сотни людей, которые пытались дождаться маршруток на Вагонку. По словам очевидцев, люди в начале очередей ждали автобусы и маршрутки более часа, остальным пришлось ожидать еще дольше. Сложности возникли и с отъездом в другие районы города. Тагильчане жаловались на долгое ожидание маршруток и забитые людьми трамваи.
Многие жители города на ситуацию с очередями и пробкам смотрят спокойнее: популярные массовые мероприятия всегда сопровождаются сложностями на транспорте. В дни празднования 300-летия Нижнего Тагила городские мероприятия посетили десятки тысяч горожан и гостей города.
Добрались же!!! Никто не остался ночевать на лавочке под открытым небом. Погода не подвела! Народу действительно было большое количество, этого следовало ожидать. Ехали в трамвае, пели песни на весь вагон «Руки вверх» и Шатунова… Спасибо, попутчикам! — пишет в соцсетях жительница Нижнего Тагила.
Не вижу ничего странного: тысячи людей в одном месте почти в одно время. Вы за 20 минут хотели до дома добраться? Тут писали, что в том же СПб с таких праздников люди по 7-10 часов добираются. Мы планировали домой пешком, но втиснулись в трамвай. Ехали весело.
Также некоторые люди отмечают, что намеренно отказались от передвижения на автомобиле в праздники, чтобы не усложнять ситуацию на дорогах. Автолюбители делятся лайфхаками: многие водители легковушек брали максимальное число попутчиков, чтобы не ездить пустыми и сократить число машин в пробках.
Тагильчане отмечают, что на дорогах работали регулировщики ГИБДД, которые помогали водителям оперативно проезжать по улицам.
Но не все зрители праздничного шоу думали о других людях. Городские автохамы вызвали у тагильчан возмущение. Из-за большого числа желающих увидеть фестиваль фейерверков в самом центре города парковки в центре города были в большинстве случаев заняты. Люди торопились и бросали свои машины, грубо нарушая ПДД. При этом водители не пытались найти легальное место чуть дальше от набережной — в таком случае им пришлось бы пройти пешком лишние 5-10 минут. Тагильчанка-водитель рассказывает TagilCity.ru:
Мы с Вагонки ехали почти полтора часа, такая пробка была. Но даже за 10-15 минут до салюта спокойно нашли место у магазина «Со смаком». В соседнем дворе на организованной парковке было ещё 2-3 места. Ну прошли мы 10 минут до набережной — вообще не проблема. Зато при нас мужик загнал машину прямо на газон на Красногвардейской. Вот что за отношение?
Такое поведение тагильчан к родному городу вызвало волну негодования в соцсетях. В результате городские паблики создали стихийную «доску позора» с фото, на которых автомобилисты паркуют свои машины на газоны, тротуары и детские площадки, а также перекрывают выезды и даже пешеходные переходы.
Ночью с 13 на 14 августа работали 6 автобусов ЕВРАЗ НТМК, 2 автобуса УВЗ, 33 автобуса перевозчиков (из них 8 «Газелей» и иномарок). Автобусы курсировали до 2:30, — сообщили TagilCity.ru в управлении городским хозяйством мэрии Нижнего Тагила.
Дзержинский район в праздничную ночь обслуживали:
Дополнительно после 01:00 с ГГМ два поезда по два вагона проследовали в Дзержинский район.
В поселок Старатель, по данным мэрии, ездили 2 машины ООО «Фирма ТАС». В микрорайоны Выя, Красный Камень, ГГМ пассажиров перевозили:
На Тагилстрой и Рудник тагильчан везли 4 автобуса ООО «Техноком».
Большой пассажиропоток перевез «Тагильский трамвай». В большинстве случаев этот транспорт смог миновать пробки и доставить пассажиров практически во все части города. На линиях работало 7 поездов трамваев в сцепке по 2 вагона, 4 вагона одинарных. По маршруту № 15 выпустили 4 поезда по 2 вагона. Электротранспорт в Нижнем Тагиле работал до 4 часов утра 14 августа.
На этой неделе главой города Владиславом Пинаевым будет проведено совещание с транспортниками, чтобы детально разобрать причины, почему они в полной мере не выполнили поставленную перед ними задачу по обеспечению жителей города общественным транспортом после праздничных мероприятий, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.
Если вам не удалось насладиться фестивалем фейерверков вживую, посмотрите запись прямого эфира редакции TagilCity.ru.