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Тело утонувшего уральца найдено в Верхнемакаровском водохранилище Екатеринбурга

Тело утонувшего уральца найдено в Верхнемакаровском водохранилище Екатеринбурга

Сегодня, 17:23
Фото: 1MI
Спасатели из Екатеринбурга нашли тело утонувшего жителя Сергея Зорина.

Мужчина пропал еще 9 августа. Тогда Сергей отправился плавать и не вернулся. Родственники забили тревогу и попросили помощи у полицейских и добровольцев, сообщает Е1.

Через два дня родственникам Сергея сообщили, что он утонул, но тело его не найдено. 61-летний мужчина работал в екатеринбургской дорожно-строительной компании.

Полицейские предварительно рассказали, что смерть мужчины не носит криминального характера, то есть мужчина утонул в результате несчастного случая.

Напомним, 6 августа 54-летний пьяный тагильчанин плавал на матрасе в водоеме и утонул. Его тело нашли спасатели 11 августа. Известно, что мужчина приехал в гости к другу на дачу. Там они выпили алкоголь, после чего мужчина пошел на водоем с матрасом, чтобы поплавать в одиночестве.

54-летний пьяный тагильчанин плавал на матрасе в водоеме и утонул
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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Утонул#Водоем#Тело
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