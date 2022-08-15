Тело утонувшего уральца найдено в Верхнемакаровском водохранилище Екатеринбурга

Напомним, 6 августа 54-летний пьяный тагильчанин плавал на матрасе в водоеме и утонул. Его тело нашли спасатели 11 августа. Известно, что мужчина приехал в гости к другу на дачу. Там они выпили алкоголь, после чего мужчина пошел на водоем с матрасом, чтобы поплавать в одиночестве.