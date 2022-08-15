Трехлетней девочке оторвало палец на новой набережной за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Она каталась на круглой карусели, когда случился инцидент. По словам отца, все произошло очень быстро. На данный момент девочка проходит лечение в больнице № 3. Ей пришили палец на место, сообщает АН «Между строк». На место происшествия приезжала скорая помощь и полиция.
По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Там отметили, что травмировавшая девочку качель предназначена дл детей старше семи лет.
Там напомнили о том, что важно соблюдать правила безопасности на любых аттракционах и внимательно изучать правила их использования.
Напомним, в июле на площадке получил травму семилетний мальчик. Его сбил другой ребенок, который катался на карусели.