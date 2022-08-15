Трехлетней девочке оторвало палец на новой набережной за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Она каталась на круглой карусели, когда случился инцидент. По словам отца, все произошло очень быстро. На данный момент девочка проходит лечение в больнице № 3. Ей пришили палец на место, сообщает АН «Между строк». На место происшествия приезжала скорая помощь и полиция.