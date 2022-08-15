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Трехлетней девочке оторвало палец на новой набережной за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Трехлетней девочке оторвало палец на новой набережной за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:53
Фото: TagilCity.ru
Трехлетней девочке оторвало палец во время игры на детской площадке за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле. Ребенок гулял вместе с папой.

Она каталась на круглой карусели, когда случился инцидент. По словам отца, все произошло очень быстро. На данный момент девочка проходит лечение в больнице № 3. Ей пришили палец на место, сообщает АН «Между строк». На место происшествия приезжала скорая помощь и полиция.

По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Там отметили, что травмировавшая девочку качель предназначена дл детей старше семи лет.

Там напомнили о том, что важно соблюдать правила безопасности на любых аттракционах и внимательно изучать правила их использования.

Напомним, в июле на площадке получил травму семилетний мальчик. Его сбил другой ребенок, который катался на карусели.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Рука#Палец#Травма
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