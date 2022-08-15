Уральский врач отказался лечить слепого пациента с острой болью

Мужчина не стал ждать долгого приема, а отвез папу в Екатеринбург. Пенсионера положили в больницу № 7 и сделали операцию. Ему поставили трубку в мочевой пузырь. Константин уверен, если бы последовал совету прошлого медика, неизвестно, что произошло бы с отцом, так как операция потребовалась срочная. А прошлый доктор советовал записаться на прием через несколько дней.