Уральский врач отказался лечить слепого пациента с острой болью

Как сообщает сын пожилого гражданина, он сопровождал папу в медучреждение, поэтому был свидетелем происходящего. Мужчина утверждает, что доктор даже не осмотрел его пожилого родителя, пишет Е1.
Я ночью приехал из командировки, утром к папе пришел сразу. Смотрю — он плохо себя чувствует, кругом моча. Сразу повез его в больницу, — сказал сын старика Константин.
Отец пожаловался сыну на резь внизу живота. Также он обратил внимание, что из отца текла какая-то жидкость. Когда Константин начал все это рассказывать доктору, тот сказал, что с такой проблемой им нужно идти к урологу.
Мужчина не стал ждать долгого приема, а отвез папу в Екатеринбург. Пенсионера положили в больницу № 7 и сделали операцию. Ему поставили трубку в мочевой пузырь. Константин уверен, если бы последовал совету прошлого медика, неизвестно, что произошло бы с отцом, так как операция потребовалась срочная. А прошлый доктор советовал записаться на прием через несколько дней.
Мужчина намерен жаловаться в Минздрав. В больнице отметили, что проводят собственную проверку.