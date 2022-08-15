Врач рассказал о пользе употребления в пищу сырых яиц для гортани

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на слова медика, при этом нет каких-либо проблем из-за частого употребления свежих яиц на голодный желудок. Данное мнение врача прозвучало в связи с тем, что получил широкое распространение миф — сырые яйца могут принести пользу голосовым связкам.
Если же рассматривать его с точки зрения науки, он объясняет это тем, что благодаря сырым яйцам на задней стенке глотки возникает пленка, которая дает ей возможность работать при любых обстоятельствах. А если брать саму гортань, сырые яйца туда не могут попасть
Но употребление сырых яиц возможно при условии их исключительной свежести. Иначе можно получить сальмонеллез.