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Врач рассказал о пользе употребления в пищу сырых яиц для гортани

Врач рассказал о пользе употребления в пищу сырых яиц для гортани

Сегодня, 15:29
Фото: piqsels.com
По данным врача-отоларинголога Ивана Лескова, если включить в свой рацион сырые яйца, это может принести пользу гортани, поскольку таким образом происходит стимуляция работы ее мышц.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на слова медика, при этом нет каких-либо проблем из-за частого употребления свежих яиц на голодный желудок. Данное мнение врача прозвучало в связи с тем, что получил широкое распространение миф — сырые яйца могут принести пользу голосовым связкам.

Если же рассматривать его с точки зрения науки, он объясняет это тем, что благодаря сырым яйцам на задней стенке глотки возникает пленка, которая дает ей возможность работать при любых обстоятельствах. А если брать саму гортань, сырые яйца туда не могут попасть

Но употребление сырых яиц возможно при условии их исключительной свежести. Иначе можно получить сальмонеллез.



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