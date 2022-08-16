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16-летняя девушка погибла в ДТП с двумя фурами на трассе Пермь-Екатеринбург

16-летняя девушка погибла в ДТП с двумя фурами на трассе Пермь-Екатеринбург

Вчера, 22:08
Фото: УГИБДД по Свердловской области
16-летняя девушка скончалась в результате ДТП с двумя фурами, гружеными металлом и гипсом. Инцидент случился утром 16 августа на 230 км трассы Пермь-Екатеринбург.

Ещё три человека пострадали, среди них годовалый ребенок, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля DAF с полуприцепом двигался со стороны Перми в Екатеринбург. Он выезжал с полосы разгона и не пропустил Fiat Albea, ехавший в попутном направлении. В результате произошло столкновение и водитель Fiat потерял управление.

Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с IVECO. От удара Fiat отлетел в кювет.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате 16-летняя пассажирка Fiat погибла. Она ехала в автомобиле сзади за пассажирским сидением. Кроме того, три человека получили травмы. Водитель женщина 1981 года рождения госпитализирована. Её стаж вождения составляет 4 года. Ранее к административной ответственности она привлекалась один раз.

17-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей таза. У годовалого ребёнка диагностирован перелом тазобедренной кости.

В автомобиле на переднем сидении ехала ещё одна пассажирка 1983 года рождения. Она не пострадала.

В ГИБДД установили, что в Fiat ехали родственники из посёлка Бисерть. За рулём и на переднем пассажирском сидении находились родные сестры. Сзади ехали их дочери.

Девушки 2005 и 2006 годов рождения являются выпускницами поселковой школы. Они направлялись поступать в колледж Красноуфимска.

За рулём DAF находился 51-летний мужчина, который имеет стаж вождения 20 лет. Ранее он привлекался к административной ответственности 4 раза. Мужчина перевозил 20 тонн металла.

У 50-летнего водителя IVECO стаж вождения составляет 32 года. Он привлекался к ответственности за нарушение ПДД один раз. Он вёз 24 тонны гипса.

Все водители на момент аварии были трезвы.

#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Екатеринбург#Пермь#Трасса#Погибшие#Смерть#Подросток#Грузовик#Подробности
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