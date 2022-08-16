16-летняя девушка погибла в ДТП с двумя фурами на трассе Пермь-Екатеринбург

В результате 16-летняя пассажирка Fiat погибла. Она ехала в автомобиле сзади за пассажирским сидением. Кроме того, три человека получили травмы. Водитель женщина 1981 года рождения госпитализирована. Её стаж вождения составляет 4 года. Ранее к административной ответственности она привлекалась один раз.