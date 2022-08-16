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170 новых контейнеров установят к середине сентября в Кушве

170 новых контейнеров установят к середине сентября в Кушве

Сегодня, 12:44
Фото: "Рифей"
Порядка 170 контейнеров для сбора ТКО обновят в Кушве до середины сентября.

Модернизацию контейнерного проводит мэрия Кушвинского городского округа. Для сбора отходов с территории фирма-транспортировщик оборудовала спецтехнику специальными захватами. Отныне одна машина сможет выгружать отходы из железных и пластиковых баков.

По информации исполнительного директора компании «Рифей», на северной части региона Кушва - второй муниципалитет, который самостоятельно проводит модернизацию контейнерных площадок.

Сейчас в Кушвинском городском округе регоператор вывозит мусор с более чем 200 площадок. Первый этап модернизации инфраструктуры сбора ТКО здесь начался еще в 2020-м году.

Тогда в Кушве обустроили 30 новых мест накопления ТКО, и еще около 30 площадок реконструировали. 

Напомним, что задать вопросы регоператору можно с 8.00 до 20.00 по телефону горячей линии 8 (800) 234-02-43.

#Елена Озерова#Природа#Новости УрФО#Кушва#Рифей#Регоператор#ТКО#Контейнеры
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