170 новых контейнеров установят к середине сентября в Кушве

Модернизацию контейнерного проводит мэрия Кушвинского городского округа. Для сбора отходов с территории фирма-транспортировщик оборудовала спецтехнику специальными захватами. Отныне одна машина сможет выгружать отходы из железных и пластиковых баков.
По информации исполнительного директора компании «Рифей», на северной части региона Кушва - второй муниципалитет, который самостоятельно проводит модернизацию контейнерных площадок.
Сейчас в Кушвинском городском округе регоператор вывозит мусор с более чем 200 площадок. Первый этап модернизации инфраструктуры сбора ТКО здесь начался еще в 2020-м году.
Тогда в Кушве обустроили 30 новых мест накопления ТКО, и еще около 30 площадок реконструировали.
Напомним, что задать вопросы регоператору можно с 8.00 до 20.00 по телефону горячей линии 8 (800) 234-02-43.