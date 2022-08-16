9 лесных пожаров продолжают бушевать на территории Свердловской области

Борьба с природными пожарами на площади региона продолжается. Семь из девяти возгораний локализованы, то есть ограждены от дальнейшего распространения. Городам и другим поселениям огонь угрозы не представляет. Для экстренного тушения задействовано больше 200 специалистов.
К счастью, большинство очагов спасателям удается локализовать в течение суток, — сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в социальных сетях.
Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что пожароопасный сезон начался 15 апреля. Большое возгорание было обнаружено в Пелыме, где на борьбу с огнём привлекли 35 парашютистов-десантников.