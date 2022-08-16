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9 лесных пожаров продолжают бушевать на территории Свердловской области

9 лесных пожаров продолжают бушевать на территории Свердловской области

Сегодня, 14:11
Фото: 1MI
К утру 16 августа в Свердловской области полыхает 9 лесных пожаров. Места возгорания по локализации: Асбестовский, Березовский, Невьянский городские округа, Верхняя Пышма, Новая Ляля, Алапаевский район, Пелыма, Сухой Лог.

Борьба с природными пожарами на площади региона продолжается. Семь из девяти возгораний локализованы, то есть ограждены от дальнейшего распространения. Городам и другим поселениям огонь угрозы не представляет. Для экстренного тушения задействовано больше 200 специалистов.

К счастью, большинство очагов спасателям удается локализовать в течение суток, — сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в социальных сетях.

Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что пожароопасный сезон начался 15 апреля. Большое возгорание было обнаружено в Пелыме, где на борьбу с огнём привлекли 35 парашютистов-десантников.

Лесные пожары продолжают бушевать в Свердловской области
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#Анна Варнакина#Эксклюзив#Происшествия#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Огонь#Лес#Горит#Пожарный
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