9 лесных пожаров продолжают бушевать на территории Свердловской области

Борьба с природными пожарами на площади региона продолжается. Семь из девяти возгораний локализованы, то есть ограждены от дальнейшего распространения. Городам и другим поселениям огонь угрозы не представляет. Для экстренного тушения задействовано больше 200 специалистов.