9 воинских захоронений будут реконструированы в Свердловской области

Так, 293 тысячи рублей выделено Лесному и 152 тысячи рублей Талицкому ГО на благоустройство индивидуальных воинских захоронений участников боевых действий в Афганистане и Чеченской кампании. 140 тысяч рублей получит Асбестовский ГО, там восстановят захоронения горожан, сражавшихся во времена ВОВ.
Активно восстанавливать солдатские могилы и памятники в Свердловской области стали с 2019 года. Евгений Куйвашев поручил в ближайшие годы восстановить все такие захоронения.
Большая работа была проведена в канун празднования 75-летия Победы, но восстановление продолжается. В этом году на эти цели из областного бюджета было выделено 18 млн рублей, а из федерального — 4 млн, — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
По итогу, до конца года памятники погибшим в ВОВ обновят в Асбестовском, Верхотурском, Горноуральском, Красноуфимском, Кушвинском, Талицком, Туринском городских округах, Лесном и Нижнем Тагиле, сообщает департамент информационной политики региона.