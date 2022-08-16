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9 воинских захоронений будут реконструированы в Свердловской области

9 воинских захоронений будут реконструированы в Свердловской области

Вчера, 19:30
Фото: 1MI
В 2022 году планируется реконструировать воинские захоронения в девяти муниципалитетах Свердловской области. Дополнительные средства выделены еще на три города. Соответствующее поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Так, 293 тысячи рублей выделено Лесному и 152 тысячи рублей Талицкому ГО на благоустройство индивидуальных воинских захоронений участников боевых действий в Афганистане и Чеченской кампании. 140 тысяч рублей получит Асбестовский ГО, там восстановят захоронения горожан, сражавшихся во времена ВОВ.

Активно восстанавливать солдатские могилы и памятники в Свердловской области стали с 2019 года. Евгений Куйвашев поручил в ближайшие годы восстановить все такие захоронения.

Большая работа была проведена в канун празднования 75-летия Победы, но восстановление продолжается. В этом году на эти цели из областного бюджета было выделено 18 млн рублей, а из федерального — 4 млн, — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По итогу, до конца года памятники погибшим в ВОВ обновят в Асбестовском, Верхотурском, Горноуральском, Красноуфимском, Кушвинском, Талицком, Туринском городских округах, Лесном и Нижнем Тагиле, сообщает департамент информационной политики региона.

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#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Захоронения#Погибшие#Военные
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