9 воинских захоронений будут реконструированы в Свердловской области

Так, 293 тысячи рублей выделено Лесному и 152 тысячи рублей Талицкому ГО на благоустройство индивидуальных воинских захоронений участников боевых действий в Афганистане и Чеченской кампании. 140 тысяч рублей получит Асбестовский ГО, там восстановят захоронения горожан, сражавшихся во времена ВОВ.