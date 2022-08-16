«Красивее, чем в Москве и Питере»: Dead Blonde похвалила салют в Нижнем Тагиле

Напомним, что автор хитов «Мальчик на девятке» и «Бесприданница» приезжала в промышленную столицу Урала вместе с группой GSPD для того, чтобы спеть на Дне Города. Праздник прошёл с 12 по 14 августа. Вместе с девушкой выступали и другие популярные музыканты: Хабиб, Егор Натс, «На-На».