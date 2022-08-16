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«Красивее, чем в Москве и Питере»: Dead Blonde похвалила салют в Нижнем Тагиле

«Красивее, чем в Москве и Питере»: Dead Blonde похвалила салют в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:57
Фото: TagilCity.ru
Рейв-певица, выступавшая на Дне Города в Нижнем Тагиле, похвалила салют. Фестиваль фейерверков стал ещё одним подарком для города к 300-летнему юбилею.

В социальных сетях Арина Мурашева, известная как Dead Blonde, опубликовала фотографии салюта с Дня Города. Подписи к фото гласят: «В Нижнем Тагиле салюты красивее, чем в Москве и Питере», «Ради самого красивого салюта в моей жизни мы полтора часа летели 200 км/ч».

Фото: Арина Мурашева

Напомним, что автор хитов «Мальчик на девятке» и «Бесприданница» приезжала в промышленную столицу Урала вместе с группой GSPD для того, чтобы спеть на Дне Города. Праздник прошёл с 12 по 14 августа. Вместе с девушкой выступали и другие популярные музыканты: Хабиб, Егор Натс, «На-На».

Череда торжественных мероприятий в честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила завершилась фестивалем фейерверков. Состязались представители нескольких городов России — Твери и Сергиева Посада. Все желающие могли увидеть масштабное шоу в ночь с 13.08. на 14.08. Запись прямого эфира с места взрыва салютов можно посмотреть на сайте TagilCity.ru.

Фестиваль фейерверков прошел в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Праздник#День города#Юбилей#Фейерверк#300 лет Нижнему Тагилу#Свободное время#Эксклюзив
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