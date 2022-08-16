На обогатительной фабрике СУМЗа в Ревде заменили флотационную машину

Старая флотомашина работала на производстве больше 15 лет. Её заменили на новую машину, которая работает в абсолютно автоматическом режиме.
Всего в технологической цепочке завода используются 10 флотационных машин. Обновленный механизм расположится на начальной стадии межцикловой флотации. На этом этапе извлекается большая часть медных минералов. Здесь же производится высококачественный концентрат.
Флотомашина, в отличие от работающей до неё, абсолютно автоматическая. Ранее рабочим приходилось руками менять уровень пульпы и контролировать медный концентрат. После проведенной модернизации эти функции в полной мере будет выполнять обновленная техника, что позволит обойти человеческий фактор, повысить диапазон качества концентрата и извлечения меди, а ещё снизить трудовую нагрузку на рабочих.
И плюс стабильная работа — новая машина меньше нуждается в ремонтах, — сообщил глава обогатительной фабрики СУМЗа Александр Копытов.
Парк флотомашин на фабрике меняется в течение семи лет, каждый год — по одной единице техники. Автоматическое оборудование заменяет изношенное.
Флотационная машина в том числе стала приятным сюрпризом на 85-летие подразделения. За годы работы обогатительная фабрика переработала почти 100 млн тонн руды и 27,7 млн тонн шлака медеплавильного цеха. В сумме эта масса помещается в 2 миллиона железнодорожных вагонов длиной 25 тыс. км — это длиннее протяженности между северным и южным полюсами нашей планеты.