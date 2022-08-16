На обогатительной фабрике СУМЗа в Ревде заменили флотационную машину

Флотомашина, в отличие от работающей до неё, абсолютно автоматическая. Ранее рабочим приходилось руками менять уровень пульпы и контролировать медный концентрат. После проведенной модернизации эти функции в полной мере будет выполнять обновленная техника, что позволит обойти человеческий фактор, повысить диапазон качества концентрата и извлечения меди, а ещё снизить трудовую нагрузку на рабочих.