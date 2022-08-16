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Насиловавшие трубой экс-силовика в Верхней Пышме пытаются выйти на свободу

Насиловавшие трубой экс-силовика в Верхней Пышме пытаются выйти на свободу

Сегодня, 15:30
Фото: 1MI
Жители Верхней Пышмы, которые изнасиловали бывшего силовика трубой, пожелали выйти на свободу.

Речь идет о Михаиле Иванове, Сергее Чабине и Валерии Дунаевой. Они попытались обжаловать приговор, пишет Ура.ру. А еще осужденные спорят с судом об издержках, которые должны выплатить. Заседания состоятся 16 августа. 

Напомним, что за преступление мужчинам дали 15 и 19 лет лишения свободы соответственно. А женщину приговорили к 10 годам.

Инциденту способствовало то, что экс-силовика дети в шутку обвинили в домогательствах. Это дети Денаевой. Она попросила своего знакомого с ними посидеть, а после они его оклеветали. Тогда мать решила отомстить за детей и наняла двоих знакомых. Они изнасиловали силовика. В больнице он умер.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Верхняя Пышма#Насилие#Труба#Силовик
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