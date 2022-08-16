Нутрициолог из Екатеринбурга ставит шах и мат нездоровому питанию

Природа одарила Светлану Владимирову сверхспособностями. Только она об этом сначала не знала. Занималась Светлана семьей, родила троих детей, спокойно работала старшим специалистом в “Сбербанке” и героем себя не считала. Активировались суперсилы только тогда, когда жизнь распалась на до и после.
- И тогда в 2016 году после операции по удалению опухоли головного мозга я поняла, что левая сторона обездвижена. Был вариант остаться в инвалидной коляске. Но мой супруг сказал: “Детям нужна здоровая мать!” Поэтому не оставалось опции лежать и ничего не делать. Хотелось быть примером для детей, - рассказывает героиня.
Гигантский перечень побочных действий выписанных медикаментов устрашал. Пришлось вникать в суть вопроса лично. Девушка узнала, что вместо пугающих синтетических препаратов могут помочь эфирные масла. И поступила в Институт Ароматерапии в Санкт-Петербурге.
Суперспособности развиваются и прокачиваются. Узнав о профилактике с помощью правильного питания, Светлана окончила курсы нутрициологии в РУДН.
Нутрициология – это наука о питательных веществах и их воздействии на организм. Образованный неоднократно специалист Светлана Владимирова дает консультации по здоровому питанию на нетворкинг-площадках Екатеринбурга, на мастер-классах, мини-марафонах.
- Своей миссией я считаю донести до населения, насколько важно заниматься именно профилактикой, укреплением своего здоровья. Пережив собственный опыт, хочу помочь людям. Чтобы ни у кого не было таких последствий после инсульта, как у меня, - рассказывает героиня проекта #безграничные_возможности2022.
А потом нутрициолог придумала свой онлайн-проект “Школа оптимального здоровья”. Проект нужный, а главное, вкусный.
- Света, спасибо! Очень полезно! Сделала для себя заметочки, - отзываются о помощи Светланы Владимировой в соцсетях.
Нет предела совершенству. Прямо сейчас Светлана Владимирова учится и дальше на курсах “От хобби до своего дела” и международных семинарах Network21.
Времени Светлана не теряет, пока ждет государственную помощь по финансированию здорового проекта. Свердловчанка работает в школе №181 педагогом дополнительного образования. Она учит детишек, что такое цугцванг и гамбит.
Когда вышел сериал “Ход Королевы”, все гуглили, настоящая это была шахматистка или нет. Педагог в кружке “Шахматы для всех” очень даже настоящая, и шах и мат ставит реально.
- Кто-то считает, что успех – это количество нулей на банковском счете. Кто-то считает, что это занимаемая должность. Если посмотреть Википедию, то успех – это достижение результата, достижение собственной цели и общественное признание. Я часто задаю себе вопрос: успешна ли я? Вспоминая свою историю, отвечаю, что да, - говорит Светлана.
Светлана Владимирова, как будто Белая Королева, делает ходы на бело-черной шахматной доске, но раскрашивает ее разноцветными красками, задавая свои правила. Ходы Королевы.