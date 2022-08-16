Нутрициолог из Екатеринбурга ставит шах и мат нездоровому питанию

- И тогда в 2016 году после операции по удалению опухоли головного мозга я поняла, что левая сторона обездвижена. Был вариант остаться в инвалидной коляске. Но мой супруг сказал: “Детям нужна здоровая мать!” Поэтому не оставалось опции лежать и ничего не делать. Хотелось быть примером для детей, - рассказывает героиня.