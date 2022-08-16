О возвращении масочного режима и ревакцинации предупредил россиян глава Минздрава

Он объяснил, что такие рекомендации обусловлены ростом заболеваемости коронавирусом.
По данным Минздрава, ревакцинация нужна пациентам старше 50 лет, а также тем, у кого имеются хронические заболевания.
В последние несколько недель количество зараженных коронавирусом растет. За неделю показатель стал выше на 49,2%, а число госпитализаций увеличилось на 29,8%, пишут «Новые Известия».
Накануне 15 августа стало известно о том, что в Великобритании одобрена первая вакцина от «омикрона». В России она тоже создана, но пока официально не одобрена. Ученые просят чиновников ускорить процесс внедрения вакцин, чтобы повысить уровень коллективного иммунитета, который снизился до 7,4%.