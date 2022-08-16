О возвращении масочного режима и ревакцинации предупредил россиян глава Минздрава

Накануне 15 августа стало известно о том, что в Великобритании одобрена первая вакцина от «омикрона». В России она тоже создана, но пока официально не одобрена. Ученые просят чиновников ускорить процесс внедрения вакцин, чтобы повысить уровень коллективного иммунитета, который снизился до 7,4%.