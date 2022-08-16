Первая детская площадка появится в селе Покровское под Нижним Тагилом

Всего на благоустройство муниципалитетов в рамках инициативного бюджетирования губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил в 2022 году более 42 миллионов рублей, будет реализовано 78 различных проектов. Помимо благоустройства будут оснащены необходимым оборудованием музыкальные и спортивные школы, а также центры дополнительного образования.