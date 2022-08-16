Первая детская площадка появится в селе Покровское под Нижним Тагилом

На сегодняшний день в селе отсутствуют оборудованные детские площадки. В связи с этим местные жители в 2022 году выступили с инициативой по установке спортивно-игровой площадки на улице Птицеводов 11А.
Площадь комплекса составит 546 квадратных метров. Там будут установлены две качалки-балансира, детский столик, карусель, различные качели, баскетбольная стойка, стенка для рисования, детский игровой комплекс, столик для игры в шахматы, а также уличные тренажеры и воркаут, — рассказал редакции TagilCity.ru глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.
Общая стоимость проекта составляет два миллиона рублей. Согласно механизму инициативного бюджетирования один миллион будет выделен из бюджета Свердловской области, 650 тысяч рублей — из бюджета Горноуральского городского округа, 300 тысяч — средства спонсоров, а 50 тысяч заплатили жители села Покровское.
Средства населения и юридического лица уже в полном объеме перечислены в бюджет ГГО. Субсидия из областного бюджета будет перечислена в соответствии с постановлением Свердловской области о распределении средств на инициативное бюджетирование.
Всего на благоустройство муниципалитетов в рамках инициативного бюджетирования губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил в 2022 году более 42 миллионов рублей, будет реализовано 78 различных проектов. Помимо благоустройства будут оснащены необходимым оборудованием музыкальные и спортивные школы, а также центры дополнительного образования.
С 2017 года по инициативе свердловчан уже реализовано 97 различных проектов, из них 36 — в 2021 году, сообщает Департамент информационной политики региона.