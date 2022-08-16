Подросток на угнанном квадроцикле попал в ДТП и травмировал голову под Нижним Тагилом

Известно, что несовершеннолетний водитель потерял контроль и наехал на забор, в результате чего ушиб голову и был госпитализирован. Вместе с ним ехал другой 15-летний подросток, который не получил травм. Оба школьника ехали на транспортном средстве без специализированной экипировки и шлема.