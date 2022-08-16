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Подросток на угнанном квадроцикле попал в ДТП и травмировал голову под Нижним Тагилом

Подросток на угнанном квадроцикле попал в ДТП и травмировал голову под Нижним Тагилом

Сегодня, 10:33
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД
В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний житель села Николо-Павловское на угнанном квадроцикле травмировал голову. ДТП случилось 15 августа примерно в 15:00 на улице Юбилейной, 28.

Известно, что несовершеннолетний водитель потерял контроль и наехал на забор, в результате чего ушиб голову и был госпитализирован. Вместе с ним ехал другой 15-летний подросток, который не получил травм. Оба школьника ехали на транспортном средстве без специализированной экипировки и шлема.

Сотрудникам автоинспекции дети рассказали, что встретили своих знакомых, которые толкали квадроцикл. Потерпевших позвали помочь завести транспортное средство, что те и сделали. Когда зажигание включилось, подростки решили прокатиться.

ГИБДД установило, что квадроцикл не принадлежал детям. Автоинспекторы обратились к предполагаемому собственнику и выяснили, что транспорт был угнан. Сами несовершеннолетние отрицают свою причастность к незаконному действию, пишет отделение по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД
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#Нижний Тагил#ДТП#Происшествия#Полиция#Ребенок#Авария#Анна Варнакина
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