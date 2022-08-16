Подрядчик моста на Циолковского в Тагиле оспорил свою недобросовестность

Напомним, «Уралстроймонтаж» до недавнего времени являлся крупнейшим участником строек в Нижнем Тагиле. Компания возводила Тагильскую лагуну, парк Народный и новые дороги в микрорайоне Муринские пруды на ГГМ. За последний объект УСМ и угодил в список недобросовестных поставщиков, так как, по заверению заказчика, внес самовольные изменения в документацию. По проекту, круговое движение на перекрестке улиц Захарова и Удовенко должно быть Т-образным перекрестком, а съезд с Черноисточинского шоссе на Проселочную улицу — четырехполосным. Также компания не сдала участок дорог у ТЦ «Кит».