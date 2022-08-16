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Подрядчик моста на Циолковского в Тагиле оспорил свою недобросовестность

Подрядчик моста на Циолковского в Тагиле оспорил свою недобросовестность

Сегодня, 17:35
Фото: TagilCity.ru
Строительная компания «Уралстроймонтаж», которая занимается реконструкцией моста на Циолковского в Нижнем Тагиле, обжаловала решение Федеральной антимонопольной службы о включении в реестр недобросовестных поставщиков.

Тагильской компании «Уралстроймонтаж» (УСМ), принадлежащей Алексею Голященко, удалось оспорить решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков. Судебные разбирательства по делу УСМ длились больше полугода. В итоге 15 августа арбитражный суд аннулировал заключение Свердловской антимонопольной службы (ФАС). Это значит, что после выхода из черного списка компания вновь сможет участвовать в торгах на строительство и реконструкцию объектов, в том числе в Нижнем Тагиле.

Однако признать недействительным решение ФАС удалось не сразу. В мае этого года Свердловский арбитражный суд отказал тагильской компании в удовлетворении требований. Противоположное решение вынес 17-й арбитражный суд. Согласно постановлению, внесение УСМ в реестр недобросовестных поставщиков не соответствует Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В судебном разбирательстве, проходившем в режиме онлайн, принимала участие мэрия Нижнего Тагила.

Директор компании «Уралстроймонтаж» Алексей Голященко в беседе с редакцией TagilCity.ru отметил, что намерен продолжить работу в Нижнем Тагиле.

Если будут интересные объекты, то [участвовать в торгах] будем, — сказал владелец УСМ.

Напомним, «Уралстроймонтаж» до недавнего времени являлся крупнейшим участником строек в Нижнем Тагиле. Компания возводила Тагильскую лагуну, парк Народный и новые дороги в микрорайоне Муринские пруды на ГГМ. За последний объект УСМ и угодил в список недобросовестных поставщиков, так как, по заверению заказчика, внес самовольные изменения в документацию. По проекту, круговое движение на перекрестке улиц Захарова и Удовенко должно быть Т-образным перекрестком, а съезд с Черноисточинского шоссе на Проселочную улицу — четырехполосным. Также компания не сдала участок дорог у ТЦ «Кит».

#Ульяна Савина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Алексей Голященко#Усм#Уралстроймонтаж#Закупки#Торги
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