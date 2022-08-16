Погибший в ДТП подросток в Нижнем Тагиле не раз брал ключи от машины у родителей

Продолжается расследование инцидента, унесшего жизнь пятерых тагильчан. Накануне стало известно, что ключи от автомобиля Hyundai Accent находились у семьи несовершеннолетнего водителя в свободном доступе, что опровергает теорию с угоном транспортного средства или челленджем в TikTok, сообщил глава пресс-службы МВД Валерий Горелых.
Возлюбленная 16-летнего водителя также подтвердила, что молодой человек не единожды берёт ключи от машины, не спрашивая разрешение. Кроме того, юноша хотел приехать к ней в Алапаевск 19 августа, притом сделать это на родительском авто.
Школьница также рассказала, что до трагедии подросток «тусил» в сауне с друзьями, после чего поехал кататься по Нижнему Тагилу, следует из данных telegram-канала Shot.
Кровь несовершеннолетнего погибшего взята на экспертизу. Следствие установит, был ли Денис пьян.