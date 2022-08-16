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Погибший в ДТП подросток в Нижнем Тагиле не раз брал ключи от машины у родителей

Погибший в ДТП подросток в Нижнем Тагиле не раз брал ключи от машины у родителей

Сегодня, 09:14
Фото: 1MI
Подросток, ставший причиной резонансного ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле, не в первый раз без спроса брал ключи от машины у родителей. До трагедии подросток с друзьями «тусил» в сауне.

Продолжается расследование инцидента, унесшего жизнь пятерых тагильчан. Накануне стало известно, что ключи от автомобиля Hyundai Accent находились у семьи несовершеннолетнего водителя в свободном доступе, что опровергает теорию с угоном транспортного средства или челленджем в TikTok, сообщил глава пресс-службы МВД Валерий Горелых.

Возлюбленная 16-летнего водителя также подтвердила, что молодой человек не единожды берёт ключи от машины, не спрашивая разрешение. Кроме того, юноша хотел приехать к ней в Алапаевск 19 августа, притом сделать это на родительском авто.

Школьница также рассказала, что до трагедии подросток «тусил» в сауне с друзьями, после чего поехал кататься по Нижнему Тагилу, следует из данных telegram-канала Shot.

Кровь несовершеннолетнего погибшего взята на экспертизу. Следствие установит, был ли Денис пьян.

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