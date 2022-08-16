Появилось видео горящей машины с подростками в Нижнем Тагиле

Напомним, страшная авария, унесшая жизни пятерых человек, произошла в Нижнем Тагиле ночью 15 августа. 16-летний подросток без разрешения взял ключи от машины и поехал кататься с друзьями. В центре города иномарка на большой скорости влетела в карету скорой помощи. Выжить удалось лишь пассажиру легковушки и водителю скорой. Остальные участники аварии скончались.