Появилось видео горящей машины с подростками в Нижнем Тагиле

По словам эксперта, к возгоранию автомобиля могли привести различные факторы. Скорее всего при столкновении топливо разлилось. Возможно проскочила искра, поэтому бензин и воспламенился, пишет Е1.
Напомним, страшная авария, унесшая жизни пятерых человек, произошла в Нижнем Тагиле ночью 15 августа. 16-летний подросток без разрешения взял ключи от машины и поехал кататься с друзьями. В центре города иномарка на большой скорости влетела в карету скорой помощи. Выжить удалось лишь пассажиру легковушки и водителю скорой. Остальные участники аварии скончались.