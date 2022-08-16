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Появилось видео горящей машины с подростками в Нижнем Тагиле

Вчера, 20:29
Очевидцы ДТП, в котором погибли пять человек в Нижнем Тагиле, сняли на видео полыхающий Hyundai Accent. Иномарка с подростками внутри загорелась после столкновения.

По словам эксперта, к возгоранию автомобиля могли привести различные факторы. Скорее всего при столкновении топливо разлилось. Возможно проскочила искра, поэтому бензин и воспламенился, пишет Е1.

Фото: тагильский спасатель

Напомним, страшная авария, унесшая жизни пятерых человек, произошла в Нижнем Тагиле ночью 15 августа. 16-летний подросток без разрешения взял ключи от машины и поехал кататься с друзьями. В центре города иномарка на большой скорости влетела в карету скорой помощи. Выжить удалось лишь пассажиру легковушки и водителю скорой. Остальные участники аварии скончались.

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