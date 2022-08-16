Предприниматель под Нижним Тагилом выплатит 200 тысяч экс-сотруднице за нарушение ТК

По итогам проверки соблюдения трудового законодательства прокуратура Пригородного района вынесла постановление по обращению местной жительницы. Та рассказала, что полгода (с июня 2021-го по февраль 2022 года) трудилась в рамках трудового договора в местной торговой точке. После прекращения договора она продолжила трудиться без подписания соответствующих бумаг, так как предприниматель попросил её работать в течение 20 дней до приёма новых кадров.
Женщина заявила, что её права были нарушены, так как ей не были переведены средства за сверхурочную работу в выходные и праздничные дни. Кроме того, расчёт за последний месяц трудовых отношений ей также не поступил. Суд удовлетворил иск заявительницы и обязал выплатить работнице 158 тысяч рублей заработной платы и 40 тысяч морального ущерба.
Прокуратура проконтролирует выполнение обязательств индивидуального предпринимателя, следует из пресс-релиза прокуратуры Свердловской области.