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Предприниматель под Нижним Тагилом выплатит 200 тысяч экс-сотруднице за нарушение ТК

Предприниматель под Нижним Тагилом выплатит 200 тысяч экс-сотруднице за нарушение ТК

Сегодня, 16:13
Фото: 1MI
Индивидуальный предприниматель полгода не выплачивал женщине из села Краснополье под Нижним Тагилом деньги за сверхурочные часы работы, за что попал под суд за нарушение ТК. Прокурор обязал выплатить пострадавшей больше 200 тысяч рублей.

По итогам проверки соблюдения трудового законодательства прокуратура Пригородного района вынесла постановление по обращению местной жительницы. Та рассказала, что полгода (с июня 2021-го по февраль 2022 года) трудилась в рамках трудового договора в местной торговой точке. После прекращения договора она продолжила трудиться без подписания соответствующих бумаг, так как предприниматель попросил её работать в течение 20 дней до приёма новых кадров.

Женщина заявила, что её права были нарушены, так как ей не были переведены средства за сверхурочную работу в выходные и праздничные дни. Кроме того, расчёт за последний месяц трудовых отношений ей также не поступил. Суд удовлетворил иск заявительницы и обязал выплатить работнице 158 тысяч рублей заработной платы и 40 тысяч морального ущерба.

Прокуратура проконтролирует выполнение обязательств индивидуального предпринимателя, следует из пресс-релиза прокуратуры Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Свердловская область#Суд#Деньги#Компенсация#Торговля#Магазин#Нижний Тагил
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