Прокуратура вступилась за заявившую об изнасиловании вебкам-модель в Екатеринбурге

Согласно записям с камер видеонаблюдения, Алина самостоятельно заходила вместе с мужчиной в номер. А затем она еще раз возвращалась туда с ним же после посещения продуктового магазина с мороженным. Поэтому ранее СУ СК отказался возбуждать уголовное дело.