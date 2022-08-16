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Прокуратура вступилась за заявившую об изнасиловании вебкам-модель в Екатеринбурге

Прокуратура вступилась за заявившую об изнасиловании вебкам-модель в Екатеринбурге

Сегодня, 17:06
Фото: 1MI
Прокуратура Чкаловского района продвинула дело после заявления 24-летней вебкам-модели Алины Гаршиной, которая рассказала об изнасиловании в Екатеринбурге.

По словам девушки, осенью прошлого года на нее напал мужчина в парке имени Павлика Морозова. После он изнасиловал ее в отеле «Ямал», пишет «КП-Екатеринбург».

Согласно записям с камер видеонаблюдения, Алина самостоятельно заходила вместе с мужчиной в номер. А затем она еще раз возвращалась туда с ним же после посещения продуктового магазина с мороженным. Поэтому ранее СУ СК отказался возбуждать уголовное дело.

Адвокат модели со второй попытки добился отмены этого постановления в Свердловском областном суде. Он обращался в Генпрокуратуру РФ и Центральный аппарат СКР. 

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Изнасилование#Насилие#Вебкам#Модель
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