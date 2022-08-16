Путин пожелал участникам фестиваля «Таврида.АРТ» покорить новые вершины

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость, — заявил Путин. — А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории. Но историю делают люди. И сегодня это в том числе вы — молодые, умеющие мечтать и творить, работать и побеждать. Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений».