Путин пожелал участникам фестиваля «Таврида.АРТ» покорить новые вершины

Российский лидер обратил внимание на то, что главная цель организаторов «Тавриды.АРТ» — объединение ярких, творческих личностей едиными ценностями культуры и искусства. В их числе Путин назвал: любовь к Родине и веру в справедливость, стремление к саморазвитию и искреннее желание оказывать помощь людям, пишет newizv.ru. Именно благодаря этим национальным качествам российский народ непобедим, а тысячелетнюю культуру страны можно смело называть великой, подчеркнул политик.
«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость, — заявил Путин. — А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории. Но историю делают люди. И сегодня это в том числе вы — молодые, умеющие мечтать и творить, работать и побеждать. Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений».
По словам президента, в древнем Судаке и бухте Капсель по традиции собрались представители одаренной молодежи из разных российских субъектов. В 2022 году в фестивале «Таврида.АРТ» принимают участие жители ДНР и ЛНР. Глава государства сообщил, что их творческие достижения — это поддержка героев: солдат, офицеров, ополченцев и добровольцев в Донбассе.
«Мы знаем, что сложности и испытания — это время новых возможностей, и часто говорим об этом. Это время смелых людей, это так и есть, а вы именно такие», — констатировал Путин.
Он пожелал всем участникам фестиваля уверенно покорять очередные вершины своего мастерства и обзавестись новыми знакомствами.
«Таврида.АРТ» — одно из основных событий в рамках Года культурного наследия народов Российской Федерации. Ключевой темой фестиваля текущего года организаторы назвали широкие возможности и оказание поддержки талантливым деятелям культуры в условиях новых экономических реалий. Участникам мероприятия — от 18 до 35 лет. Девиз «Тавриды» в этом году — «Сложности = возможности».