Ребенок упал с батута на асфальт в Екатеринбурге

В результате у малыша диагностировали травму головы. Все это произошло во время празднования дня физкультурника перед ТЦ «Веер Молл».
Ударился ребенок в воскресенье, 14 августа, отмечает издание Ура.ру, ссылаясь на собственный источник в оперативных службах города.
Известно, что во время падения удар головы мальчика пришелся прямо об асфальт. Помимо травмы головы, у него сотрясение мозга. Ребенка отправили в детскую больницу №9.
Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик из Екатеринбурга также получил травму во время прыжков на батуте. Это произошло в ТРЦ «Радуга-парк». Там травма пришлась на спину.