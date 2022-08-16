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Ребенок упал с батута на асфальт в Екатеринбурге

Ребенок упал с батута на асфальт в Екатеринбурге

Сегодня, 10:16
10-летний мальчик прыгал на батуте в Екатеринбурге и выпал на асфальт.

В результате у малыша диагностировали травму головы. Все это произошло во время празднования дня физкультурника перед ТЦ «Веер Молл». 

Ударился ребенок в воскресенье, 14 августа, отмечает издание Ура.ру, ссылаясь на собственный источник в оперативных службах города. 

Известно, что во время падения удар головы мальчика пришелся прямо об асфальт. Помимо травмы головы, у него сотрясение мозга. Ребенка отправили в детскую больницу №9.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик из Екатеринбурга также получил травму во время прыжков на батуте. Это произошло в ТРЦ «Радуга-парк». Там травма пришлась на спину.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Удар#Батут
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