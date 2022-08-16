Родители устроившего ДТП с 5 погибшими подростка в Тагиле попадались пьяными за рулем

Ведь это отец Дениса в прошлом году от ГАИ пьяный угонял на Старателе, а потом в них же и врезался. Так должны ли нести ответственность такие родители? Или опять скажем, что виновата система? Там что мама, что папа, — все лишены прав за пьяное вождение, — рассказали редакции TagilCity.ru местные жители.
Эту информацию редакции TagilCity.ru подтвердил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.
Мать 16-летнего Дениса лишилась прав на 18 месяцев в июле 2020 года. Она была остановлена сотрудниками ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Hyundai Accent. Также тагильчанка три раза привлекалась за превышение скорости.
Отец погибшего подростка был пойман пьяным за рулем в апреле 2021 года на этой же иномарке, он также лишен прав на 1,5 года. Мужчина употребил алкоголь на автомойке, после чего поехал домой, проживает семья на Старателе. Он не остановился, когда сотрудники ГИБДД потребовали, и стал удирать от полицейских. В результате около села Николо-Павловское, водитель врезался в другой экипаж ДПС.
Напомним, 15 августа на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской революции 16-летний водитель без прав на большой скорости врезался в машину скорой помощи, ехавшей на вызов. В результате Hyundai Accent загорелся, погибли четыре человека из иномарки. Также травмы, не совместимые с жизнью получила фельдшер скорой помощи.