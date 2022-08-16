Родители устроившего ДТП с 5 погибшими подростка в Тагиле попадались пьяными за рулем

Отец погибшего подростка был пойман пьяным за рулем в апреле 2021 года на этой же иномарке, он также лишен прав на 1,5 года. Мужчина употребил алкоголь на автомойке, после чего поехал домой, проживает семья на Старателе. Он не остановился, когда сотрудники ГИБДД потребовали, и стал удирать от полицейских. В результате около села Николо-Павловское, водитель врезался в другой экипаж ДПС.