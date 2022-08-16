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Стали известны подробности гибели спрыгнувшего с круизного лайнера екатеринбуржца

Стали известны подробности гибели спрыгнувшего с круизного лайнера екатеринбуржца

Сегодня, 11:34
Фото: 1MI
Стали известны подробности гибели одного из пассажиров теплохода «Козьма Минин», который шел из Астрахани в Пермь.

Мужчина погиб в вечернее время 14 августа во время круиза по Волге. По данным сайта V1, мужчина спрыгнул в воду сам, это же следует с записей камер видеонаблюдения.

Один из свидетелей рассказал, что незадолго до прыжка у мужчины произошла ссора с семьей. Мужчина полагает, что пассажир поссорился с супругой и принял решение покончить с собой. Также очевидец уверен, что мужчина был пьян.  

Сотрудники теплохода смогли достать мужчину из воны, но он уже был мертв.

По словам очевидца, из-за следствия теплоход выбился из графика на семь часов. Супруга погибшего и его трое детей продолжили круиз.

Екатеринбуржец утонул после прыжка с круизного лайнера под Волгоградом
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