Сын погибшей в ДТП со «скорой» в Нижнем Тагиле рассказал о последних часах с ней

В ночь на 14 августа в День города семья Зентериковых отправилась на фестиваль фейерверков на набережную. Настроение у всех было приподнятое.
Перед праздником Ирина сидела с пятимесячным внуком. День, по словам мужчины, был чудесным. Предчувствий ни у кого не было. Мама собиралась в октябре на отдых.
На следующий день Ирина ушла на работу в ночную смену. Ранним утром 15 августа ему сообщили, что маму больше нет.
Напомним, авария, в которой погибла Ирина Зентерикова произошла в Нижнем Тагиле в ночь на 15 августа. Скорая помощь выезжала со станции на вызов, когда в неё врезался Hyundai Accent. За рулём автомобиля находился 16-летниц подросток. Он пытался уйти от погони экипажа ДПС и ехал со скоростью 170 км/ч. Кроме самого фельдшера Ирины, скончались четверо подростков. Напарник женщины выжил. Также в живых остался один из пассажиров иномарки.