Сын погибшей в ДТП со «скорой» в Нижнем Тагиле рассказал о последних часах с ней

Напомним, авария, в которой погибла Ирина Зентерикова произошла в Нижнем Тагиле в ночь на 15 августа. Скорая помощь выезжала со станции на вызов, когда в неё врезался Hyundai Accent. За рулём автомобиля находился 16-летниц подросток. Он пытался уйти от погони экипажа ДПС и ехал со скоростью 170 км/ч. Кроме самого фельдшера Ирины, скончались четверо подростков. Напарник женщины выжил. Также в живых остался один из пассажиров иномарки.