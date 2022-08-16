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Сын погибшей в ДТП со «скорой» в Нижнем Тагиле рассказал о последних часах с ней

Сын погибшей в ДТП со «скорой» в Нижнем Тагиле рассказал о последних часах с ней

Вчера, 19:47
Фото: 1MI
Сын погибшей Ирины Зентериковой в Нижнем Тагиле Олег рассказал о последних часах проведённых с матерью.

В ночь на 14 августа в День города семья Зентериковых отправилась на фестиваль фейерверков на набережную. Настроение у всех было приподнятое.

Перед праздником Ирина сидела с пятимесячным внуком. День, по словам мужчины, был чудесным. Предчувствий ни у кого не было. Мама собиралась в октябре на отдых.

На следующий день Ирина ушла на работу в ночную смену. Ранним утром 15 августа ему сообщили, что маму больше нет.

Напомним, авария, в которой погибла Ирина Зентерикова произошла в Нижнем Тагиле в ночь на 15 августа. Скорая помощь выезжала со станции на вызов, когда в неё врезался Hyundai Accent. За рулём автомобиля находился 16-летниц подросток. Он пытался уйти от погони экипажа ДПС и ехал со скоростью 170 км/ч. Кроме самого фельдшера Ирины, скончались четверо подростков. Напарник женщины выжил. Также в живых остался один из пассажиров иномарки.

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