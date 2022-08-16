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Тагильский УВЗ заплатит 30 млн рублей металлургическому комбинату

Тагильский УВЗ заплатит 30 млн рублей металлургическому комбинату

Сегодня, 13:33
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле с «Уралвагонзавода» суд вынес решение взыскать в пользу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 30 миллионов рублей.

Помимо этого, УВЗ придется заплатить неустойку, судебные расходы и госпошлину. На это уйдет примерно 200 тысяч рублей. Это следует из постановления арбитражного суда Челябинской области.

Иск в суд подал Магнитогорский металлургический комбинат. Его требования были удовлетворены полностью. Предмет спора – ненадлежащее исполнение обязательств по подписанному договору. К мирному соглашению стороны конфликта не пришли. 

По закону, поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обозначенный срок товары покупателю. В данном же случае спор возник из-за того, что между сторонами возникли правоотношения по договору поставки (разновидность договора купли-продажи).

По заключенному договору УВЗ являлся покупателем. В связи с этим он обязался оплатить и принять продукцию, включая стоимость ее доставки, что стороны заранее согласовали. При этом образовалась задолженность, которую истец неоднократно просил погасить. 

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#УВЗ#Суд#Деньги#Неустойка#Нижний Тагил#Эксклюзив
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