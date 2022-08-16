Утверждены правила взимания платы за продленку в школах Нижнего Тагила

Рд – размер родительской платы на одного ребенка в день в рублях;

П – стоимость питания одного ребенка в день в ГПД в рублях;

X – расходы на одного ребенка в день в ГПД на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня в рублях.