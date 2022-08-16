Утверждены правила взимания платы за продленку в школах Нижнего Тагила

Администрация города утвердила Порядок сбора ежемесячной оплаты с родителей за нахождение их детей на продленке. Плата должна осуществляться на основании приказа руководителя МОУ и заключенного между учреждением и родителями договора. Денежная сумма должна покрывать расходы организации на:
Размер родительской платы на каждого ребенка ежедневно будет считаться по формуле:
Рд = П + X, где:
Рд – размер родительской платы на одного ребенка в день в рублях;
П – стоимость питания одного ребенка в день в ГПД в рублях;
X – расходы на одного ребенка в день в ГПД на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня в рублях.
Размер родительских затрат на питание определяет формула:
П = С x Н / 100, где:
П – стоимость питания одного ребенка в день в ГПД, рублей;
С – средняя стоимость суточного рациона питания одного ребенка
в соответствии с установленными нормами СанПиН, рублей;
Н – доля потребления пищевых веществ и энергии в рационе детей
по приемам пищи, процентов.
При этом доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии рациона составит:
Количество трат на покупку продуктов определяется ценой суммарного рациона питания на одного ребенка на сутки и рассчитывается при учете сезонности и расходов по приготовлению. Меню будет составляться согласно рекомендуемым наборам блюд. При формировании программы питания учтут и необходимую калорийность для детей разного возраста, и время пребывания в группе. Регулироваться меню будет нормами СанПиН.
Затраты на образование, обслуживание здания, зарплату воспитателей и других сотрудников МОУ не допускаются и не будут включены в плату.
При этом в школах должны создать спецусловия для полноценного контроля и ухода за детьми, а также для хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников, обеспечения соблюдения ими личной гигиены, режима дня и самостоятельной подготовки к урокам. Соответствующие работы будут контролироваться нормами СП и СанПиН.
В группах продленного дня должны находиться не меньше 10, но не более 25 человек.