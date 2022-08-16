В День города в Нижнем Тагиле эвакуировали 21 автомобиль

Четыре водителя управляли в состоянии опьянения, еще двое отказались от медицинского освидетельствования. Два водителя находились за рулем, не имея права на управление транспортом. Шесть автолюбителей не предоставили преимущества в движении пешеходам. Трое нарушили правила перевозки детей. 28 водителей не использовали ремни безопасности, столько же управлял автомобилями с запрещенной тонировкой.