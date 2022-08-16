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В День города в Нижнем Тагиле эвакуировали 21 автомобиль

В День города в Нижнем Тагиле эвакуировали 21 автомобиль

Вчера, 19:41
Фото: 1MI
Сотрудники ГИБДД в праздничные дни следили за соблюдением ПДД водителями и пешеходами. В результате с улиц города было эвакуировано 21 авто, также инспекторы выявили четырех пьяных водителей. Всего с 12 по 14 августа в Нижнем Тагиле зафиксировано более 130 нарушений правил дорожного движения.
В дни празднований юбилея 300-летия Нижнего Тагила с центральных улиц города 21 автомобиль был помещен на специализированную стоянку, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Тагильчане жаловались на автомобилистов, которые парковались в неположенных местах, в том числе на тротуарах и в зоне действия запрета на парковку. 

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Всего с 9 утра 13 августа до 9 утра 14 августа в Нижнем Тагиле несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения 35 экипажей (70 сотрудников ГИБДД). За это время всего выявлено 131 нарушений ПДД. Из них были 29 пешеходов, нарушающих правила перехода улиц.

Четыре водителя управляли в состоянии опьянения, еще двое отказались от медицинского освидетельствования. Два водителя находились за рулем, не имея права на управление транспортом. Шесть автолюбителей не предоставили преимущества в движении пешеходам. Трое нарушили правила перевозки детей. 28 водителей не использовали ремни безопасности, столько же управлял автомобилями с запрещенной тонировкой.

В ночь после фестиваля фейерверков в Нижнем Тагиле на дорогах были пробки, регулировать которые вышли инспектора. 

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