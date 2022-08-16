В Перми ПЦБК провела семейный праздник “Территория бобра”

Для проведения праздника стадион разбили на несколько участков. На одних состязались команды, на других играли дети и развлекались взрослые. Соревнования были достаточно креативными. Например, нужно было достать максимальное число шариков со дна бочки с водой или продвинуть по площадке шагоход с пилотом.