В Перми ПЦБК провела семейный праздник “Территория бобра”

В мероприятии, проходившем на стадионе “Бумажник”, участвовали 11 команд, включающих взрослых и детей. Всего же шоу собрало около 300 человек, пишет properm.ru.
Название праздника связано с корпоративным символом – бобром Бумкой. Он давно участвует в спортивных праздниках ПЦБК, первый из которых был проведен еще в 2011 году.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков отметил, что компания старается развивать спортивную инфраструктуру микрорайона. Кроме этого, в городских спортивных мероприятиях планирует участвовать хоккейная команда компании. Также ПЦБК продолжает поддерживать пермский хоккейный клуб “Молот”.
Для проведения праздника стадион разбили на несколько участков. На одних состязались команды, на других играли дети и развлекались взрослые. Соревнования были достаточно креативными. Например, нужно было достать максимальное число шариков со дна бочки с водой или продвинуть по площадке шагоход с пилотом.
Один из участников спортивного праздника Владимир Толмачев сказал, что в этом году состязаться было сложнее, чем в прошлых, но зато более интересно. По словам Толмачева, мероприятие объединяет работников компании и жителей микрорайона.
Зрители могли не только болеть за свои команды. Так, в городке Бобра дети играли, танцевали и участвовали в интересных мастер-классах.
Победила в соревнованиях команда ПЦБК под названием “12 бумажных чертят”. Серебро взяла команда гофроцеха № 2, бронзу – команда “Микс”.
Вместе с победителями награды получили тренеры ДК “Бумажник”.