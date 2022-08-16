В распространении порно обвиняют полицейского из Екатеринбурга

Речь идет о 28-летнем правоохранителе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на telegram-канал «Осторожно, новости». Сержант Николай работает водителем в «Центре хозобеспечения МВД Свердловской области». Там он работал с 2019 года после службы в ВДВ.
По данным канала, мужчина активен в соцсетях. В том числе он рассказывает о своем военном прошлом. А следователи считают, что он еще и распространяет эротические видео.
Теперь ему грозит статья о распространении порно. Сержанта могут посадить в тюрьму на срок от двух до шести лет.