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В распространении порно обвиняют полицейского из Екатеринбурга

В распространении порно обвиняют полицейского из Екатеринбурга

Сегодня, 11:01
Фото: 1MI
Сотрудник полиции из Екатеринбурга обвиняется в распространении порнографии в интернете.

Речь идет о 28-летнем правоохранителе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на telegram-канал «Осторожно, новости». Сержант Николай работает водителем в «Центре хозобеспечения МВД Свердловской области». Там он работал с 2019 года после службы в ВДВ. 

По данным канала, мужчина активен в соцсетях. В том числе он рассказывает о своем военном прошлом. А следователи считают, что он еще и распространяет эротические видео.

Теперь ему грозит статья о распространении порно. Сержанта могут посадить в тюрьму на срок от двух до шести лет.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Сержант#Порно
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